El juego El Salvador-Curazao será narrado por Elton John

Elton John Sophia es un periodista de la emisora 95.5 de Curazao y donde está la selección de su país también está él. Hoy no será la excepción y acudirá al estadio Antoine Maduro para presenciar y narrar el partido ante El Salvador.Según Elton, en Curazao ven este encuentro como la oportunidad de comenzar la preparación rumbo a la Copa Oro y también como una revancha, pues hace dos años la selección salvadoreña eliminó a Curazao en las eliminatorias mundialistas rumbo a Rusia 2018."Es un partido amistoso, la última vez El Salvador nos ganó en casa, por eso este encuentro es como una revancha, además de un partido de preparación para ambos equipos pensando indispensablemente en la Copa Oro", analizó Elton.Elton también cubrió el juego en 2015 y recuerda que fue un duro golpe para la afición local, que comienza a emocionarse con el fútbol y en especial con la actual generación de su selección.Pero Elton no es el único que toma el juego de esa manera. Tanto jugadores de Curazao, como aficionados y prensa deportiva tienen fresco el recuerdo de la eliminación ante El Salvador.En septiembre de 2015 la selecta derrotó en la serie directa a Curazao con dos triunfos 1-0. En el de ida triunfó el 4 de septiembre de 2015 con gol de Alex Larín en el estadio Ergilio Hato de Curazao, mientras que en el de vuelta, en el estadio Cuscatlán, la azul y blanco se impuso 1-0 con tanto de Jonathan Barrios."Es un partido importante para Curazao, para seleccionar desde ya a los 23 jugadores que viajarán con la selección a la Copa Oro, practicarán todos los jugadores, están en una etapa definitiva", agregó Elton."Esta selección cambió poco (desde 2015), solo fue cuerpo técnico. Hay jugadores claves, será un buen partido, los jugadores depositan confianza en el entrenador", concluyó Sophia.Mientras que Ken Wong, periodista del diario El Amigo, señaló que "será un buen partido, no dudo que la afición dará el apoyo a la selección, hay un buen grupo que se prepara con la intención de destacar".A juicio de Wong "lo único que le falta a esta selección es un poco de acoplamiento, porque la mayoría viene de Holanda, otro grupo fue reclutado de nuestro país, pero no dudo que se esforzarán al máximo".