El líder y el campeón medirán fuerzas en la fecha 7 del Clausura

El partido entre el líder Once Deportivo y el campeón Alianza será uno de los duelos de mayor interés en la jornada 7 del Clausura 2020 que será disputada el fin de semana.

El cuadro fronterizo prepara fiesta para recibir a los albos en el estadio Arturo Simeón Magaña de Ahuachapán el próximo domingo a las 3:30 de la tarde.

Once Deportivo tendrá como misión retener el liderato por segunda fecha consecutiva y alargar su racha a seis partidos sin conocer la derrota.

"Nos visita Alianza y esperamos que nuestra cancha se llene y la gente disfrute del partido con uno de los mejores equipos de Centroamérica. Nosotros ya tenemos marcado el camino y tenemos que seguir trabajando", dijo el técnico Juan Cortés Diéguez, del Tanque fronterizo.

Alianza está en plan de recuperación luego de ganar el partido a FAS en el Cuscatlán y escalar del noveno a la quinta casilla.

Otro de los partidos que acaparan la atención será el FAS contra Jocoro del domingo en el estadio Óscar Alberto Quiteño a las 3:15 de la tarde.

El cuadro tigrillo suma cuatro derrotas en fila tras el tropiezo ante los albos en el Cuscatlán y sale presionado ante los fogoneros.

Para el Jocoro la visita al Quiteño también será un examen complicado en su lucha por salir del último lugar en la tabla acumulada. La confianza de sumar en Santa Ana pasa en alguna medida en el desempeño del paraguayo Diego Daniel Areco Sayas, líder de goleo individual con seis tantos y con promedio de gol partido.

La jornada 7 abrirá el sábado a las 3:15 de la tarde con el partido Águila contra El Vencedor, juego en el que los migueleños buscarán sus tercera victoria seguida y meterse a la pelea por el liderato.

Águila es cuarto con 9 puntos y El Vencedor es tercero con 11 unidades, pero el cuadro tabudo viene de perder el invicto ante el Once Deportivo y sabé que sumar en el nido no es tarea fácil, pero no imposible.

Por su parte el Santa Tecla recibe el sábado en el estadio Las Delicias al Chalatenango y el técnico Osvaldo Escudero quiere su primera victoria del torneo y despegar del sótano del Clausura 2020.

Así quedó programada la jornada 7:

