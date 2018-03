El liderato de premio

Lee también

La selección mexicana de fútbol recibirá hoy a Costa Rica en un encuentro en el que ambos buscan el liderato del hexagonal de la CONCACAF rumbo al mundial de Rusia 2018.Los ticos lideran la clasificación del hexagonal con seis puntos, producto de dos victorias, la última con una goleada 4-0 como locales ante Estados Unidos.México, que le sigue en segundo lugar con cuatro puntos, al igual que Panamá, se presentará ante su afición por primera vez en el hexagonal, ya que sus dos partidos anteriores fueron en condición de visitante.Los locales intentarán frenar en el mítico Estadio Azteca la racha positiva de su rival, pero tendrá varias bajas. Andrés Guardado, mediocampista del PSV Eindhoven; Hirving Lozano, del Pachuca; y Jesús Corona, del Porto, no fueron convocados por lesión.“Debemos concentrarnos en las posibilidades que nos da el grupo que está convocado y no en los que no están”, señaló en conferencia de prensa el entrenador de la selección mexicana, el colombiano Juan Carlos Osorio.Sobre la decisión de prepararse para el partido contra Costa Rica en Cuernavaca, una ciudad a poco más de 56 kilómetros de la capital mexicana, Osorio explicó que “fue una sugerencia de los propios jugadores”.Mientras, la selección de Costa Rica se encuentra motivada con repetir su triunfo de 2001, denominado “el aztecazo”, cuando venció por 2-1 a México. Aquel día fue la primera vez que el Tri cayó en el Azteca en un partido de eliminatorias mundialistas. Óscar Ramírez, entrenador tico, señaló que buscan la segunda victoria en México.