El mejor desvío de Chepe Martínez en el último triunfo sobre Panamá

José Orlando Martínez, mejor conocido como “Chepe” Martínez ingresó de cambio por Shawn Martins la noche del 22 de junio de 2008, cuando El Salvador venció 3-1 a Panamá por la tercera ronda de los eliminatorias rumbo al Mundial de Sudáfrica 2010.Martínez militaba en Alianza por aquellos años, los más importantes en su carrera. Actualmente trabaja de forma administrativa con el equipo albo, y esa noche logró el mayor hito en su trayectoria como futbolista.El Salvador ganaba 2-1 a Panamá al minuto 88, pero necesitaba uno más porque en el juego de ida había perdido 1-0. Con el mexicano Carlos de Los Cobos en el banquillo, la Azul aseguró su pase a la siguiente ronda al minuto 89 cuando Luis Anaya envió un centro que pegó en la espalda de Chepe Martínez, y después de esto, se metió en la portería de Jaime Penedo.“Son de aquellos momentos inolvidables para mí y para los salvadoreños, son momentos de felicidad que solo el fútbol puede darte”, comentó el héroe de esa noche. En la actualidad la gente se lo encuentra en la calle y le recuerda esa gesta.“Hasta los panameños me lo recuerdan. -¿Verdad que usted fue jugador de la selección de El Salvador?- -¿A usted le pegó la pelota en la espalda? Siempre me lo dicen”, expresó el ex delantero de Alianza, Marte y Luis Ángel Firpo.Para el juego de esta noche, Martínez tiene buenas sensaciones. “Creo que nuestra selección tiene la oportunidad de demostrar que con una actitud apropiada puede ratificar el valor del futbolista salvadoreño”, mencionó “Chepe”.Gestor de una noche que alegró a seis millones de personas, el ex seleccionado se considera un afortunado por la caprichosa. Nunca olvidará esa noche. “Fui afortunado por haber estado ahí”, sentenció.