El mes del Gran Tazón

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más importantes y millonarios del mundo. Capaz de mover cifras astronómicas a su alrededor en publicidad, de atraer artistas de élite para sus actos de medio tiempo y de atraer la atención, incluso, de gente no asidua a la disciplina, pero que se detiene un fin de semana al año para ver la final de la NFL.Hace un año el título cayó en las manos de los Broncos de Denver, que despidieron a Peyton Manning como campeón, luego de derrotar a los favoritos Panthers de Carolina. Empero, toca ver qué suerte correrán este año las franquicias antes de llegar a Houston.Por otra parte, también en febrero habrá oportunidad para que el planeta fútbol recupere su lugar, una vez pasado el Super Bowl. Eso cuando el balón eche a andar de nuevo en el viejo continente y se disputen los juego de ida de las series de octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.Y no solo eso: en la segunda quincena de febrero será la hora de la verdad para la selección de fútbol playa de El Salvador, que viajará a Bahamas en busca de recuperar la gloria perdida hace dos años e intentará volver a ganar el derecho a participar en una Copa del Mundo de la especialidad. El año ya habrá entrado en calor y el deporte ya no parará desde entonces.