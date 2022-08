El motivo por el que Agustín Castillo fue despedido del Águila

Este lunes, el Águila hizo oficial la salida del técnico peruano Agustín "Chochera" Castillo, tras tres torneos cortos al mando de los emplumados.

Para conocer un poco más de las razones que valoró la dirigencia aguilucha se contactó telefónicamente con el director deportivo del equipo migueleño, Alexander Amaya del Cid.

“Se tomaron algunas valoraciones y una de esas fue perder la final el torneo pasado y la eliminación ante Alajuelense y eso hizo que Agustín (Castillo) ya no siguiera con nosotros”, explicó el ex seleccionado nacional en el programa Güiri Güiri al Aire.

El también ex volante de Águila a mediados de la década de los '90 dijo además que hubo otras variables que pesaron para tomar la decisión de rescindir el contrato del técnico peruano.

El director deportivo de los aguiluchos fue más allá al revelar que “la inversión que se hizo el torneo pasado fue grande y la relación de Castillo con los jugadores ya tenía un desgaste”, confesó el dirigente aguilucho.

“No diré algunas cosas que sucedieron en la interna del equipo al aire, pero hubo cosas de trabajo que no nos parecieron. Los resultados que obtuvo el profesor van también de la mano”, resaltó Amaya quien negó que la resolución fuera de manera precipitada.

“Hay argumento (fuertes) y no es que se hizo (la decisión) con el hígado. Sé que el jugador no va a hablar porque yo jugué y sé que ellos hablarán con su trabajo y no dirán lo que está pasando dentro del equipo”, afirmó Amaya del Cid quien cerró con un mensaje al técnico inca.

“Le deseamos suerte a Castillo en lo que haga o a donde vaya”, finalizó.