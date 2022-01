El motivo por el que Cristiano Ronaldo no fue convocado para el Manchester United vs. Aston Villa

No tendrán al ‘Comandante’ en la cancha. Cristiano Ronaldo no estuvo convocado para el choque del Manchester United vs. Aston Villa por Premier League tras sufrir una lesión que no le permitió entrenar el viernes pasado, así lo dio a conocer el DT de los ‘Diablos Rojos’, Ralf Rangnick.

En declaraciones a la prensa de los ‘Red Devils’, el entrenador Ralf Rangnick indicó que Cristiano está fuera del partido ante el Aston Villa por el mismo motivo por el que estuvo ausente en el último duelo de la Copa FA.

“Con Cristiano, desafortunadamente, todavía es el mismo problema. Pudo entrenar ayer. Tuve una conversación con él antes y después del entrenamiento. Y después del entrenamiento, decidimos que no tenía sentido que realizara el viaje aquí si no se sentía completamente en forma”, declaró el DT del Manchester United.

Además, el entrenador alemán confirmó que CR7 se quedó en casa entrenando y tiene la esperanza de poder contar con el luso en el partido del miércoles contra Brentford.

Por otro lado, Rangnick se refirió a la ausencia de Marcus Rashford: “Contrajo una contusión muscular durante el entrenamiento del jueves, y fue aún peor por la noche. No pudo entrenar el viernes. Hablé con él antes de la sesión de entrenamiento y esperamos hasta la noche para ver si la cirugía había calmado su dolor, pero no fue así. Por eso decidimos no llevarlo con nosotros”.

Cristiano y el objetivo del Manchester United

El delantero aclaró que un club grande tiene la obligación de situarse entre los tres mejores: “Manchester United debe ganar el campeonato, o acabar segundo o tercero. No me puedo imaginar cualquier otra clasificación”, manifestó ‘CR7′.

Actualmente, los ‘Red Devils’ se ubican en la casilla siete de la tabla de posiciones y están once puntos debajo del podio. Aunque, el conjunto de Old Trafford tiene partidos pendientes, los suspendidos por el brote de la COVID-19.

“Dentro de mi corazón, no acepto que nuestra mentalidad nos lleve a pensar en otra cosa que no sea acabar entre los tres primeros de la Premier League”, agregó el goleador del equipo en una conversación con la cadena Sky Sports.