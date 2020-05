El mundialista sub-20 que prefirió la vida laboral a seguir jugando fútbol

El descenso con Firpo, en el Clausura 2019 puso un punto y a parte en la vida deportiva del exmundialista sub-20 en Turquía 2013, Giovani Zavaleta.

No pudo cobrar los últimos dos salarios de ese torneo y tuvo que demandar a los toros ante la FESFUT. Por ser sostén de su familia tuvo que tomar una pronta decisión y se decantó por la que le demandaba guardar los tacos y empezar una relación laboral. Independiente se le acercó para ficharlo para el Apertura 2019, pero el zaguero no quería irse lejos de su casa.

Desde hace un año, el exzaguero central de Firpo, Santa Tecla y Sonsonate, entró a trabajar a un Call Center para ofrecer servicios internacionales de telecomunicaciones. Asegura que creció rápido en lo laboral y le dieron una coordinación.

Desde hace un mes trabaja desde su casa por la crisis sanitaria del coronavirus.

"Llevo un año fuera del fútbol. Ya no se veía nada claro, la verdad y era hora de dar un paso al costado. Tengo la ventaja de que sé ingles y por eso entré a trabajar ahí. Ya era hora de agarrar algo más en serio. Ya con mi hijo mi puedo estar esperando a que me paguen. Ahora en la empresa ya estoy en proceso de ser un supervisor de grupo. Ahora tengo prestaciones laborales que en el fútbol no se daban. Cotizo seguro y otros. El salario que tengo ahora no es el que solía ganar en el fútbol, pero sabés que luego de 15 días laborados, el dinero ahí está. Eso te da estabilidad y tranquilidad a tu familia ", dijo el zaguero en plática con EL GRÁFICO.

Zavaleta insistió en que tener ahora un trabajo estable le da tranquilidad para la supervivencia de su familia y la de él. El zaguero se pone ahora en los zapatos de algunos de sus colegas que se han visto afectados desde lo financiero, luego de que los torneos de primera, segunda y tercera divisiones se dieran por terminados por FESFUT en marzo pasado.

"Fui de los jugadores que siempre me cuidé. Pero ahora estar fuera del fútbol me sirve para tener más tiempo con mi familia. Fijate que ahora en plena pandemia no se sabe cuándo va a comenzar el torneo de Apertura. No se sabe cómo están haciendo algunos jugadores en esta situación. Gracias a Dios se puede decir que con este trabajo que tenemos estamos bien como familia", dijo el defensor

De la sub-20

En la selección sub-20 con la que fue al Mundial de Turquía, Zavaleta era parte de los tres zaguero centrales que estaban a las órdenes del timonel nacional, Mauricio Alfaro. Los otros dos eram Marvin Baumgartner y Olivier Ayala. "Con Marvin nos llevábamos bien, porque yo hablaba inglés, por un par de años que viví en Estados Unidos, y él venía de Suiza y lo hablaba bien. Solo en mi casa pasaba", dijo el zaguero.

Por otra lado, Zavaleta dice que se siente bien con lo que hizo en el fútbol tras siete años de carrera. Lo del Mundial sub-20 es lo mejor que le ha pasado. "Ahora tengo 25 años de edad. Por el momento estamos bien, esperando que las cosas mejoren. Hay muchos compañeros de esa sub-20 que están sobresaliendo. Ahí está el caso de Diego Coca. Es un jugadorazo. Es uno de los mejores 10 que hay en el país. Quizá de un 100 por ciento de esa selección de Turquía ya queda un 35 por ciento, pero de ese porcentaje todos están sobresaliendo en sus equipos", dijo el zaguero.