El mundo del fútbol llora a Radomir Antic

El mundo del fútbol despidió con mucho cariño y afectado por la noticia de su fallecimiento al serbio Radomir Antic.

El serbio Radomir Antic, exentrenador entre otros del Real Madrid , Barcelona y Atlético de Madrid, falleció este lunes en Madrid a los 71 años de edad, informó el Atlético de Madrid a través de un comunicado oficial.



"Hoy es un día triste para la familia rojiblanca. El Atlético de Madrid se encuentra de luto por el fallecimiento de nuestro exentrenador Radomir Antic (Serbia, 22-11-1948). El que fuera técnico rojiblanco falleció a los 71 años de edad. Antic es una de las figurasmíticas que ha ocupado nuestro banquillo, dirigiendo a nuestro equipo en 189 partidos oficiales a lo largo de cinco temporadas", dice el Atlético en su comunicado.



Antic llegó al Atlético en 1995 y fue el principal pilar del histórico doblete de 1996. Es el cuarto entrenador de la historia del Atlético de Madrid con más partidos oficiales dirigidos.



En 1985 empezó su etapa como entrenador en el Partizán de Belgrado, donde ganó dos ligas y estuvo hasta 1988. Ese año fichó por el Real Zaragoza, en el que estuvo hasta 1990. A mitad de la temporada 1990-91 fichó por el Real Madrid y esa temporada finalizó tercero el equipo en la liga.



En la siguiente temporada 1991-92 fue destituido al terminar la primera vuelta, pese a que el Real Madrid era líder de la Liga. En la 1992-93 se fue al Real Oviedo y permaneció en el equipo esa temporada y las dos siguientes. En 1995 Jesús Gil lo fichó para entrenar al Atlético de Madrid.



En el Atlético ganó el doblete en 1996 y dirigió al conjunto rojiblanco en cinco temporadas, pero dos de ellas incompletas.



- Paulo Futre (exjugador del Atlético de Madrid): "Nos ha dejado Radomir Antic a los 71 años. No tengo palabras para esta Leyenda eterna del Atlético de Madrid y del fútbol. Mi más sentido pésame para la familia. Descanse en paz Míster", escribió Futre en sus redes sociales.



- Fernando Torres (exjugador del Atlético de Madrid): "Nos ha dejado Antic, un hombre que dignificó la profesión de futbolista, historia de nuestro Atleti, campeón y leyenda rojiblanca porque Radomir siempre estará en los corazones de todos los atléticos. Mis condolencias y todo mi ánimo para sus familiares y amigos. DEP"



- Koke Resurrección (capitán del Atlético de Madrid): "Triste por la pérdida de Radomir Antic. Hoy se va una leyenda de nuestro Atleti. La grandeza del club siempre estará representada en personas como él. Mucho ánimo a la familia y amigos. Descanse en paz".



- Kiko Narváez (exjugador del Atlético de Madrid): "Es un día muy triste. Se ha ido un hombre del fútbol, un grandísimo entrenador y aún mejor persona. Siempre sentí su confianza y jamás olvidaré lo que conseguimos con aquel Atlético de Madrid que ha quedado para la historia".



- Sergio Ramos (jugador del Real Madrid): "Hiciste más grande al Atleti, hiciste más grande nuestra rivalidad. Adiós a una trayectoria única: Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid, entre otros. DEP Radomir Antic".



- Míchel (exjugador del Real Madrid): "Por si no estaba triste, hoy estoy devastado. Grande en todos los sentidos de su vida y jamás te estaré lo suficientemente agradecido. Se que lo sabias pero no está de más que te lo lleves para siempre", escribió Míchel en sus redes sociales. Eras un padre que el fútbol me puso en la vida. Mis abrazos de amor a mi otra familia y en especial a nuestra Vera. Descansa en paz".



- Iker Casillas (exjugador del Real Madrid): "Un día más tengo que dar el pésame a todas aquellas familias que están perdiendo un ser querido. También, acordarme de la familia y amigos de Radomir Antic. Mucho ánimo y fuerza! Descansa en paz".



- Joaquín Caparros (técnico): "Ha fallecido una leyenda de los banquillos de nuestra liga. Aparte de ser un magnífico entrenador, me consta que era una persona maravillosa. Un abrazo para toda su familia y amigos. Descanse en paz, Antic".