El nuevo Chelsea de Werner atrapa su primer triunfo

El nuevo Chelsea, reforzado tras un intenso mercado veraniego, atrapó su primer triunfo de la temporada en la Premier League al vencer al Brighton & Hove Albion con tantos de Jorginho, Reece James y Kurt Zouma (1-3).



Los de Frank Lampard dieron la bienvenida en el once inicial a fichajes como Timo Werner y Kai Havertz, mientras que Hakim Ziyech, Ben Chilwell y Thiago Silva se quedaron fuera por lesión o por falta de ritmo como en el caso del brasileño.



Este nuevo Chelsea no tardó en mostrar su artillería y se adelantó gracias a un grave error en la defensa de balón del Brighton. Jorginho robó la pelota, se la dio inmediatamente a Werner y este se fue de Ryan, quien solo pudo derribarle para evitar el primer gol de los 'Blues'.



El colegiado señaló penalti y fue el propio italiano quien engañó al australiano para hacer el 0-1 en el marcador.



El alemán Werner ya había dejado su huella con la jugada del penalti, pero no consiguió encontrar el camino al segundo gol y, ya en la segunda parte, se encontró con que el Brighton empató el encuentro.



Leandro Trossard se hizo con la pelota fuera del área tras una larga combinación de las 'Gaviotas' y sacó un disparo seco que botó enfrente de Kepa y se coló en la portería del Chelsea.



Pero la alegría le duró poco al Brighton, que perdió la ventaja nada más sacar de centro. Reece James, el lateral, replicó a Trossard con un remate desde fuera del área, pero este la puso directamente en la escuadra, imposible para Ryan.



El tercero gol, que ya dio la sentencia al Brighton, fue mucho menos espectacular. En un córner colgado por James, Zouma remató como pudo con la derecha, Adam Webster lo intentó despejar, pero lo único que consiguió fue cambiar la trayectoria y hacer que el cuero fuera al lado contrario al que se dirigía Ryan.



El Chelsea se suma al Arsenal, al Everton y al Liverpool, entre otros, en haber ganado en esta primera jornada y se coloca tercero en la clasificación.

