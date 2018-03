”El paracaidismo es un estilo de vida”

Lee también

Por segundo año consecutivo, Mónica Fuentes tendrá el honor de saltar con la bandera de El Salvador, mientras se entonan las notas del himno nacional durante la inauguración del Show Aéreo Ilopango 2017.En esta edición Mónica saltará desde un Stearman, avión clásico biplano que la rodeará mientras hace el descenso con su paracaídas y con este descenso sumará su quinta participación en el Show Aéreo.Mónica llega al Show Aéreo Ilopango 2017 con 500 saltos en sus hoja y está lista para experimentar la adrenalina de saltar a 5,000 pies de altura.“Estoy participando desde 2013 y fui la primer salvadoreña en hacer el primer vuelo con wingsuit en el Show. El año pasado realicé salto con la bandera y formación en caída libre”, explicó la paracaídista de 28 años.En el año Mónica hace entre 150 y 200 saltos en la modalidad "free style" y alterna esta actividad con su profesión de administradora en una empresa de importaciones. Según sus cuentas ya suma 500 saltos.“Siempre me encomiendo a Dios, pero si trato de saltar lo más relajada posible. Porque lo que yo hago es acrobacia y al saltar tenso no salen bien los movimientos. Yo tengo ciertos accesorios extras como un dispositivo que suena en el casco cuando tengo que abrir el paracaídas y un abridor automático que en el caso que me desmaye esto abrirá mi paracaídas.Los saltos que hago son grupales y es toda una preparación previa”, recalcó MónicaElla explicó que el traje de paracaídista lo fabrican en Eslovaquia y es del tipo ”free fly”, modalidad que consiste en hacer acrobacias o movimientos durante el descenso.De acuerdo a Mónica también ha participado en el espectáculo civil aéreo con el planeo o wingsuit, otra modalidad en la que ha hecho historia. “En 2013 fui la primer salvadoreña en hacer el primer vuelo con wingsut en el Show Aéreo. El wingsuit es lo más cercano que está una persona de volar de verdad porque se controla con todo el cuerpo, los brazos, las piernas, la cabeza y los hombros para agarrar más velocidad”.Sobre su comienzo en el paracaidismo Mónica explicó que fue en 2008 por iniciativa propia. "En mi familia nadie practicaba esto, no hay pilotos ni nada, pero a mi me gustó la aviación y cuando tenía 19 años hice mi primer salto y en ese tiempo me gustó tanto que empecé a meter más en el deporte y es toda una disciplina. Me fui a vivir a Argentina, estuve de 2008 al 2013 y allá saqué mi curso de paracaidismo e hice 200 saltos".Sobre su rutina previo a un salto explicó que además de encomendarse a Dios trata de estar relajada y dejar volar lo negativo. Además del salto en paracaídas ya tiene un año de estra en prácticas de aviación.