El paraguayo Hugo Ovelar es nuevo técnico del Municipal Limeño

SAN SALVADOR. El Municipal Limeño no tardó mucho en encontrar al sucesor de Francisco Robles en el banquillo del plantel. La directiva confirmó esta tarde la llegada del paraguayo Hugo Ovelar, que estará a cargo del equipo en lo que resta del Clausura 2017.La directiva del equipo confirmó que llegaron a un acuerdo con el ex técnico del Pasaquina para que este termine el Clausura 2017. Ovelar llega al país el próximo jueves y será esta misma semana que comience a trabajar con el cuadro cuchero.Pese a una buena temporada el torneo anterior, el Limeño ha tenido los resultados en contra en el actual certamen. Con cinco puntos en la tabla, los orientales marchan décimos en la clasificación y no quieren dejar ir la ventaja en la acumulada.Los malos resultados de Robles colmaron la paciencia de la directiva, que optó por quitarlo del cargo luego de una victoria, dos empates y cuatro derrotas.Hugo Ovelar, por su parte, llega con el cartel de lo hecho con el Pasaquina, a quién clasificó a fase eliminatoria en dos ocasiones.