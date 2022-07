El partido Jocoro-Platense no se disputará

Jocoro FC decidió no presentarse esta tarde al estadio Antonio Toledo Valle de Zacatecoluca luego de confirmar que los árbitros designados para los cuatro partidos que restan de la jornada dos del torneo Apertura 2022 no se presentarán a los estadios de San Miguel, Usulután, Zacatecoluca y el Cuscatlán de San Salvador.

“Decidimos regresarnos a Jocoro luego de escuchar que los árbitros no llegaran a pitar, estábamos en camino hacia Zacatecoluca y decidimos mejor no ir porque no habría partido”, afirmó un miembro de la delegación del equipo fogonero que viajaba hacia la cabecera departamental de La Paz.

Al respecto, el jugador Nelson Alvarenga, confirmó la decisión de la dirigencia de Jocoro FC de regresar hacia Morazán.

“Nos quedamos escuchando la conferencia de prensa de los árbitros, llegamos al desvío de El Delirio a eso de las 09:30 a.m. y decidimos quedarnos en la gasolinera que hay allí para escuchar todo y saber la decisión de los árbitros, nos quedamos allí aproximadamente por dos horas y al saber que no llegarían a pitar, entonces se decidió regresarnos a Jocoro, ya llegamos y estamos en casa, lamentando todo esto”, externó el volante nacional de los fogoneros.

Platense, por su parte, confirmó en una publicación hecha en sus cuentas de redes socailes, que el partido ante el Jocoro no se realizará.

"Informamos a nuestra afición que, nuestros juegos de reserva y mayor, Platense vs Jocoro correspondiente a la Jornada 2 no se llevarán a cabo, quedando a la espera de una nueva programación emitida por las autoridades competentes", publicó el club.

#Oficial | Informamos a nuestra afición que, nuestros juegos de reserva y mayor, Platense vs Jocoro correspondiente a la #Jornada2 no se llevarán a cabo, quedando a la espera de una nueva programación emitida por las autoridades competentes.#GallosDeCorazón#SomosPlatense pic.twitter.com/MDQBOBLw1V — Club Deportivo Platense (@platense_cd) July 17, 2022