El plan de pretemporada para FAS

El cuerpo técnico del FAS busca que el tiempo libre que tienen la mayoría de sus jugadores pueda aprovecharse para hacer una mini pretemporada con trabajos especializados. Así lo declaró el preparador físico del equipo, René Ramírez, quien ha dado una guía a todos los futbolistas con rutinas específicas según cada caso.

No es una serie de entrenos virtuales o en línea sino que cada jugador ha hecho una evaluación sobre el espacio en su casa, lo que dispone para ejercitarse (pesas, bicicleta, gradas, etc.) y a partir de ahí, Ramírez les entrega las diferentes rutinas a realizar.

"No podemos hacer rutinas en línea porque no todos tienen el mismo espacio en casa para entrenar. Lo que he hecho es mandar trabajos diferenciados, pues el que no tenga espacio haga un tipo de trabajo, otros me hablaron que tienen un lugar para correr y así cada caso. Lo bueno es que el mismo futbolista se ha interesado ", dijo el especialista.

" Hemos hecho una planificación de lo que se puede venir en el torneo aunque no sabemos cuándo iniciará, pero estamos haciendo trabajos para mantener activo al jugador y cuando se ponga una fecha para el arranque, entonces se hace el trabajo fuerte de pretemporada y si se hará en grupos, individual, todo eso también lo tenemos en cuenta", agregó.

Ramírez reconoce que por el momento es una serie de rutinas para mantenerse activos y no perder la carga física, sin embargo, falta trabajar lo colectivo el cual únicamente se puede hacer en la cancha. Además, hay que tener en cuenta una evaluación física y médica sobre cómo están los jugadores en cuanto al peso y lesiones, el cual es un aspecto que preocupa al cuerpo técnico.

"Si cuando se trabaja día a día en la cancha hay jugadores con sobrepeso, no se diga ahora con la cuarentena. Obviamente esperamos que algunos lleguen así porque conocemos al jugador, pero lo ideal es que pongan de su parte para llegar en la mejor forma posible. Con Jorge (Rodriguez, entrenador tigrillo) hemos estado en comunicación a diario y tenemos la planificación evaluando todos estos detalles", agregó.

El trabajo

Los jugadores señalaron que el preparador físico se ha comunicado con ellos y les ha entregado el plan de trabajo a desarrollar. Uno de ellos es el delantero colombiano Raúl Peñaranda, quien expuso que "René (Ramírez) ha estado bien pendiente de todos nosotros, nos ha mandado trabajos para realizar en el grupo (de WhatsApp que tiene el plantel) y nos pregunta cómo vamos, qué estamos haciendo y eso es bueno porque hay interés en uno para trabajar".

En tanto Guillermo Stradella también agregó que "en mi casa trabajo con gradas. Es un apartamento y puedo realizar trabajos ahí, eso es lo que me han dejado". Por su parte, Íbsen Castro dijo: "Tenemos un plan para cada uno y tratamos de desarrollarlo lo mejor posible. Queremos mantenernos en activo".

Marvin Aranda, uno de los jóvenes del plantel con 21 años, dijo que "nos dieron una serie de rutinas de ejercicios y eso estoy haciendo. Acá en casa tengo espacio para correr y hacer prácticas con balón". De esta manera, Ramírez intenta monitorear el trabajo de sus pupilos para que mantengan su estado físico lo mejor posible en la cuarentena.