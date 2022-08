El polifacético Paco El Gallo [+Vídeo]

José Francisco Velasquéz, de 36 años, mejor conocido en el Estadio Antonio Toledo Valle, como la mascota oficial del Platense, Paco El Gallo, como lo conocen en el ámbito futbolístico, ha pasado de las canchas a atender su pequeño emprendimiento de antojitos, llamado Típicos Frank, el cual está ubicado en la avenida Juan Manuel Rodríguez del barrio El Calvario de Zacatecoluca.

Con su tradicional carisma, Paco, atiende a sus comensales, les ofrece atoles de diferentes sabores, entre estos de marañón, elote, maíz tostado, y demás antojitos como canoas, yuca frita y sancochada, entre otros aperitivos.

Su fama como Paco El Gallo, le ha permitido tener aceptación en la población, además de la exquisitez de sus platillos, "Yo me inicié con esto desde hace más de 10 años, vendiendo antojitos en los comercios locales, andaba a pie y ofrecía los platillos a personas que trabajan en oficinas y soñé un día tener mi propio local y ahora lo estoy cumpliendo, gracias al esfuerzo de mi esposa y mío, ambos hemos trabajado para cumplir nuestro sueño", dijo José Velasquéz, emprendedor.

Sus clientes llegan de diferentes partes del país y además lo visitan hermanos extranjeros que están vacacionando en El Salvador, "A mi me recomendaron este lugar porque tiene variedad de atoles, los cuales son servidos calientitos, y qué decir de los antojitos, me han fascinado, lo recomiendo muy bien, si usted desea pasar un rato con su familia este lugar es acogedor", dijo Amelia Palacios, cliente de Típicos Frank.

Para muchos viroleños y habitantes de municipios aledaños, este emprendedor es más reconocido como la mascota del Club Deportivo Platense de Zacatecoluca, "llegué a este personaje porque a mi siempre me ha gustado colaborar y cuando el equipo estaba en la Segunda División de Fútbol me gustaba reventar las piñatas con los niños, en una de esas me disfrace de gallo, improvisadamente salió el personaje, hasta darle la forma que tiene hoy en día", dijo.

Ahora en cada partido del Platense, carga un traje que pesa más de tres a cinco libras, la cabeza está hecha con prendas de vestir de sus hijos y esposa, además fue elaborada manualmente, tiene adaptaciones en el pecho, caderas y los pies, que han sido confeccionados a mano, para darle la forma del gallo más conocido por los salvadoreños.

"El nombre nació por un niño que me dijo tú eres Paco Gallo, desde ahí empecé a llamarme así, no porque otros querían ponerme varios nombres. Además me siento orgulloso porque pocos equipos tienen a su mascota, porque no es un trabajo fácil, a veces sofoca andar vestido así", aseveró.

También es conocido por su faceta de mesero, ya que desde hace varios años se dedica a la organización de eventos sociales porque dice que "de algo hay que comer", como todo salvadoreño, "anda en la rebusca", como él mismo lo define, de eso le ha dado de comer a su familia desde hace un par de años.

"Un día no tenía dinero y me dijeron que ayudara de mesero en un evento y desde ahí me surgió la idea de crear Staff de Meseros Frank, ahora tengo varias personas que me colaboran tanto en el emprendimiento de comida como de meseros. En esta faceta muchos me quisieron denigrar por servir a los demás, pero eso no me detuvo y ahora estoy donde siempre me vi", dijo.

José Francisco Velasquéz es el emblemático Paco El Gallo. Foto: Cortesía

Entre otras profesiones, en el confinamiento que hubo en el año 2020, por la pandemia de la Covid-19, tuvo que reinventarse y se dedicó a hacer "deliverys" en su bicicleta, "como nunca he tenido un empleo formal, en esa ocasión no teníamos nada de comer y pensé en hacer mandados a la gente, a quien le prestaba el servicio me daba un dólar o más así pasé mis días durante el encierro de la pandemia", sentenció.

No hay duda que cuando se quiere se puede, dice un adagio popular y Paco El Gallo, lo tiene muy presente, dando ejemplo de superación a varias personas.