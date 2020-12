El programa Ídolos recuerda al Mágico González con recopilación de comentarios

Jorge "Mágico" González sigue presente en el mundo futbolístico y al cierre del 2020, el programa Ídolos Show presentó una recopilación de comentarios sobre el ex jugador salvadoreño, a quien incluso Diego Maradona consideró el mejor futbolista.

¿Es Mágico González uno de los mejores jugadores de la historia? Fue la pregunta que hizo Ídolos algunos ex futbolistas españoles de mucho rodaje y trayectoria.

Donato Gama, ex futbolista español de origen brasileño que militó en el Deportivo La Coruña; el exportero español Juan Carlos Unzué y Rubén Gracia 'Cani', ex jugador del Atlético y Villarreal, hablaron sobre Jorge González, uno de los exjugadores que todavía recibe trato de ídolo en Cádiz.

Para muchos, Mágico no aprovechó todo su potencial y valoran que pudo ser incluso mejor que Lionel Messi, máxima figura del Barcelona y de la selección de Argentina.

"Si le tenían que despertar para ir a entrenar, era complicado. El fútbol es sacrificado y a él no le apetecía", fueron algunas de las opiniones recopiladas en el video de Ídolos en YouTube.

"Mágico es difícil de comparar porque era su forma de jugar. Yo jugué contra él y le

tengo el mayor respeto del mundo. Hacía cosas bonitas, pero para ser top no vale sólo

con dos pinceladas y decir que es el mejor:", comentó Donato

"Era un grandísimo jugador, hacía grandes jugadas, pero para ser el mejor del mundo tienes que ser regular. No se puede ser un jugador de un partido, de tres jugadas y se acabó. Mágico siempre será muy querido y respetado, pero no se puede comparar con Maradona", reforzó el exjugador de raíces brasileñas.

Para Cani, Jorge González pudo ser mejor que Messi. "Si hubiese sido más profesional habría llegado al nivel de los mejores e incluso de Messi, pero si te tienen que levantar para que vayas a un partido pues es muy complicado. A Mágico González no le apetecía mantenerse y ya está, pero era tan bueno que le dio para ser muy bueno y eso no le da a nadie. Tienes que ser cómo el para quedarte dormido y que te quieran", recalcó.

El manejo del balón y su técnica espectacular le abrieron las puertas al futbolista salvadoreño que fue bautizado como "Mago" y "Mágico" González.

El FAS fue su tercer equipo en la máxima categoría del fútbol salvadoreño, antes de dar el salto al balompié español con el Cádiz en 1982.

Fue en Cádiz donde adquiere el sobrenombre de Mágico y su fama comienza a ser creciente en España por lo hecho dentro y fuera de la cancha.

"Para ser el número uno tienes que tener la capacidad de mantenerse en el tiempo y no sólo cuentan las capacidades dentro del campo. Ser futbolista no es sólo las dos horas de entrenamiento, sino las 24 horas diarias. Si no te cuidas, no te mantienes. Por eso, cuando Messi se retire se le recordará siempre", comentó Juan Carlos Unzué, quien también fue ex entrenador del Barcelona.

Mirá aquí los comentarios sobre Mágico González publicado por Ídolos.