Roberto Membreño, seleccionado nacional de playa, lamentó la eliminación del Mundial de la modalidad que se disputará en Bahamas, y es de la opinión de que el proyecto debe seguir y expandirse en el país, a pesar del duro golpe sufrido ayer.“Dios así lo quiso y nosotros entregamos todo lo que teníamos. Tal vez hubo algún cansancio, pero lo entregamos todo y en los penaltis hoy le tocó a ellos (Panamá) festejar. Es duro para nosotros, pero las cosas de Dios son otras”, explicó Membreño, en zona mixta del estadio Malcolm Park, de Nassau.“No queda más que seguir trabajando y darle para adelante. Esta modalidad en El Salvador no debe parar, es más, debe abrirse la liga y escuelas de fútbol para niños”, agregó el ala de la Azul playera.“Nosotros fuimos mejores, pero no pudimos concretar. Panamá viene siguiendo los pasos de esta selección salvadoreña y el resultado que tuvieron es merecido. Ellos le pusieron las ganas que nosotros le ponemos. Yo creo que es justo. Nosotros también lo merecíamos, quizá, pero esto es cosa de Dios y no queda más que seguir trabajando y darle para adelante”, afirmó el seleccionado nacional, quien fue el único jugador que dio declaraciones luego de la derrota sufrida en penaltis.