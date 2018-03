“El público me apoyó”

Lee también

Marcelo Arévalo reforzó su confianza luego de superar al australiano Scott Jones y avanzar a la segunda fase de la clasificatoria del Abierto de Australia.“Bastante contento por esta primera victoria y la clasificación es un camino largo, pero la primera victoria siempre es muy importante para arrancar bien el camino. Dar este pequeño paso me acerca al objetivo, me sentí bien en la cancha”, dijo el tenista de 26 años.El sonsonateco explicó que tuvo apoyo de salvadoreños que llegaron a Melbourne a animarlo. “Me sorprendió tener apoyo del público, gente salvadoreña que llegó a apoyarme, se salió del trabajo y ver la bandera de El Salvador estando lejos de casa te motiva”.“Para el segundo partido el objetivo es ganar. Va a ser un partido duro, todos venimos con el mismo objetivo, que es pasar la clasificación. Me he preparado muy bien, y vamos a enfrentar ese partido y seguir soñando con clasificar al cuadro principal”, expresó Arévalo, que enfrentará al estadounidense Rajeev Ram el viernes en la madrugada.“Siempre hay cosas que mejorar, enfoqué la pretemporada en tratar de mejorar la movilidad dentro de la cancha, soy una persona de 1.93 metros de estatura y estoy enfocado en eso, para dar ese salto y estar entre los mejores 100 del mundo”, agregó Arévalo.