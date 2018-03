El regreso de Darwin

Lee también

El pívot Darwin Ramírez fue paciente, tras ser descartado para los Premundiales del 2013 y 2015 de fútbol playa. No bajó la guardia con el trabajo y su recompensa llegó hace dos semanas, cuando fue incluido en la nómina para representar a El Salvador en el Premundial Bahamas 2017.“El Chino”, como es conocido este jugador originario de la playa Barra de Santiago, agradeció la confianza para vestir los colores de la selección de El Salvador en un Premundial. “He tenido paciencia y tuve que trabajar fuerte para que el profesor me volviera a convocar”.Ramírez, que fue parte del grupo que ganó el cuarto lugar en Rávena, en 2011, añadió que el trabajo que realiza en cada entrenamiento más el apoyo del cuerpo técnico y compañeros son la fórmula perfecta. “Los compañeros siempre me apoyan. Ahora vamos a un Premundial y queremos el boleto”.Ramírez jugó su último Premundial de fútbol playa en Puerto Vallarta 2010, donde la selecta de playa consiguió el subcampeonato, tras perder en la final ante México y luego fue al Mundial.Luego, Darwin tomó notoriedad por los problemas con su casa en la Barra de Santiago, de donde estuvieron a punto de ser desajolados en varias ocasiones. Hoy eso es pasado y hoy vuelve a un premundial. ¿Y al mundial también?