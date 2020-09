El regreso de la Copa Libertadores, de la A a la V, tras 187 días de parón

El torneo, que no tiene acción desde el 12 de marzo, se jugará por primera vez en 61 años sin público en los estadios, al menos por el resto del año, algo inédito y a lo que sigue forzado el fútbol en el mundo debido a la emergencia sanitaria.



Todos los encuentros se jugarán bajo el Protocolo COVID-19 de la Conmebol, con normas como hacer pruebas a todos los miembros de los equipos, el respeto por el distanciamiento, el uso de tapabocas y mascarillas, o prohibiciones como festejos grupales, intercambio de camisetas, besar la pelota, escupir o sonarse dentro de la cancha.



Bajo estas nuevas condiciones, entre septiembre y octubre se disputarán las jornadas tres, cuatro, cinco y seis de la fase de grupos, para dar paso al sorteo de los octavos de final, que se jugarán a finales de noviembre e inicios de diciembre, mientras los cuartos de final serán en los últimos días del último mes del año.



Las semifinales transcurrirán a comienzos de 2021, al igual que la final, que ni siquiera tiene fecha establecida.



A continuación, el panorama de los 32 clubes de la fase de grupos para el reinicio de la Copa:



1. ARGENTINA AÚN NO VE LA LUZ



Boca Juniors, River Plate, Racing, Tigre y Defensa y Justicia, los cinco equipos argentinos participantes, reanudaron entrenamientos el 10 de agosto para jugar la Libertadores pues todavía no hay fechas establecidas para el regreso de los torneos en el país.



En Boca destaca la vuelta del colombiano Edwin Cardona y los 18 contagios de coronavirus en el plantel, mientras que River no hizo fichajes, pero ya no están el goleador Ignacio Scocco ni el colombiano Juan Fernando Quintero.



2. BOLIVIA TAMPOCO TIENE FÚTBOL



Bolivia es uno de los tres países de Sudamérica donde el fútbol sigue paralizado, aunque el Bolívar y el Wilstermann, los dos equipos en contienda en la Copa, se entrenan desde hace más de un mes.



Durante el receso, al Celeste paceño llegaron como refuerzos el español Álvaro Rey y el angoleño Anderson Emanuel. En el Aviador sobresale el fichaje del delantero argentino Patricio Rodríguez.



3. BRASILEÑOS EN BUENA FORMA



Flamengo, Gremio, Internacional, Athletico Paranaense, Sao Paulo, Palmeiras y Santos, los siete brasileños en la competición, deben ser de los que lleguen al reinicio en la mejor forma pues se hallan en actividad desde junio y con la liga en pleno vaivén desde agosto.



Entre las novedades más llamativas durante el parón están la salida de 11 jugadores y el entrenador Dorival Júnior en el Parananese, así como la llegada del español Domènec Torrent al banquillo del Flamengo en reemplazo del portugués Jorge Jesus.



4. CHILE: REALIDADES OPUESTAS



Colo Colo y Universidad Católica, los representantes chilenos, viven realidades opuestas. ‘El Cacique’ está gobernado por los malos resultados en el torneo local y Gualberto Jara sigue como entrenador interino. La Católica, en cambio, se mantiene como líder y juega un fútbol consistente de la mano del técnico argentino Ariel Holan.



5. EN COLOMBIA APENAS VOLVIERON



América de Cali, Junior de Barranquilla e Independiente Medellín jugarán la tercera jornada de la fase de grupos apenas una semana después de haber vuelto la competición local tras casi seis meses de para, con la disputa de la Superliga, en la que el conjunto barranquillero se impuso a los Diablos Rojos.



Los tres colombianos, de un comienzo muy discreto en el torneo, intentarán dar vuelta a su suerte, aunque lo harán sin grandes nombres ni fichajes rimbombantes.



6. ECUATORIANOS CON BAJAS SENSIBLES



Liga de Quito, Independiente del Valle, Barcelona y Delfín vuelven con la misión de avanzar a los octavos de final, y los dos primeros además con un objetivo extra: prolongar la gran racha del inicio.



Sin embargo, el conjunto quiteño tendrá la baja del internacional Antonio Valencia y el Independiente la de Fidel Martínez, actual goleador de la competición.



7. PARAGUAYOS, CON RITMO



Olimpia, Libertad y Guaraní compiten desde mediados de julio por la liga local. El Rey de Copas paraguayo presenta un bajón en su rendimiento y estará sin el congoleño Emmanuel Adebayor, quien se marchó a su país durante la cuarentena y después se desligó del club.



Entre tanto, el Libertad que dirige el argentino Ramón Díaz no tiene modificaciones en su plantilla y el Guaraní de su compatriota Gustavo Costas fichó al delantero Cecilio Domínguez.



8. PERUANOS, SIN GRANDES AMBICIONES



Los peruanos Binacional y Alianza Lima esperan que el reinicio les depare mejores resultados, aunque no están en su mejor forma dado que apenas el 25 de agosto volvió a jugarse el torneo Apertura.



En el primero de los dos equipos se destaca el retorno de Javier Arce, técnico que lo llevó a ser campeón en 2019, y en el conjunto de La Victoria el chileno Mario Salas sustituyó al uruguayo Pablo Bengoechea en el banquillo.



9. URUGUAY, CON LOS DOS GRANDES



Peñarol y Nacional retomaron los entrenamientos el 15 de junio y el fin de semana del 8 y 9 de agosto retornaron a la actividad en el torneo local. La principal novedad del Mirasol es la salida de Diego Forlán como entrenador y la llegada de Mario Saralegui en su lugar.



El semblante en el Tricolor cambió con la noticia de que su goleador de 21 años Pablo García, quien vivía un momento estelar, se ha lesionado y tiene comprometida su presentación.



10. VENEZUELA, EN EL LIMBO



Caracas y Estudiantes de Mérida llegarán sin competir desde hace seis meses porque Venezuela es, además de Argentina y Bolivia, el otro país del área donde no se juega desde marzo.



El equipo capitalino retomó labores el 20 de agosto y jugará sin el centrocampista Bernardo Añor. Los ‘académicos’ ficharon al argentino Alexis Messidoro, con pasado en Boca Juniors y Cruzeiro.

