El resumen de legionarios salvadoreños por el mundo

Dentro del mapa de legionarios en el mundo, uno de los que celebró este fin de semana fue el extremo salvadoreño Denis Pineda, quien volvió a sumar minutos con el cuadro del Estoril en la segunda división de Portugal.

Pineda entró de cambio en el minuto 72 en lugar del portugués Chicquinho Tavares cuando su club perdía 2-0 en la casa del Varzim. Al final el score fue de 3-0.

El pase de Denis pertenece al Santa Clara, club de la primera división lusa y que decidió ceder al salvadoreño para que acumule más minutos .

Por su parte Rodolfo Zelaya jugó 32 minutos en el partido que el Club Celaya perdió por 0-1 ante el líder Mineros de Zacatecas en la jornada 4 de la liga Ascenso MX mexicana.

Zelaya entró al 58' por Ricardo Marín y estuvo cerca de anotar con un disparo potente que el arquero logró atajar en el minuto 86. Con el resultado, el Celaya quedó en la casilla 10 de 12 equipos con 3 puntos, mientras que Mineros afianzó el primer al llegar a 13 unidades.

LÉSTER DEBUTA

En el fútbol tailandés, Mark Léster Blanco debutó con el Phrae United en la derrota de su equipo por 1-0 ante el Chainat Hornbil, en la segunda categoría de Tailandia.

El Phrae United no logró reponerse del gol de Andre Louis al minuto 45 e inició el campeonato con derrota. El siguiente juego será en casa ante el Khon Kaen.

En Bolivia y después del triunfo ante Aurora entre semana, el zaguero salvadoreño Roberto Domínguez y el Club Bolívar no pudieron prolongar el festejo y cayeron por 2-1 ante el Blooming.

No fue el mejor partido para el exjugador del Santa Tecla que no logró rechazar un trazo del portero del Blooming y la acción terminó en el segundo gol contra su equipo en el 90'. Fue un partido complicado para la Academia que no logró sacar provecho de la expulsión del jugador del Blooming, Christian Latorre, al 34'.

En Islandia, El KR Reikiavik, en el que milita el seleccionado nacional Pablo Punyed, ganó la semana pasada 4-2 al IA Akranes en el inicio de la Copa de la Liga, de la cual es campeón defensor.

El salvadoreño fue titular y jugó los 90 minutos, en un partido en el que fue amonestado en la primera media hora de juego.

Hoy, el KR se encuentra en Estados Unidos para disputar dos amistosos con clubes de la MLS. Este miércoles 18 de febrero se enfrentará al Orlando City y el viernes 21 del mismo se medirá al FC Cincinnati.

EN GUATE

El Cobán Imperial que dirige Jorge "Zarco" Rodríguez ganó por 1-0 al Siquinalá y logró su primera victoria en el torneo Clausura 2020 de la Liga Nacional de Guatemala.

Ocho fechas debió esperar el equipo cobanero para celebrar su primer triunfo, el cual llegó con la anotación de Erwin Armando Morales Hernández al minuto 19.

El mediocampista Gerson Mayén y el portero Derby Carrillo jugaron los 90 minutos y fueron protagonistas en el sufrido triunfo.

Por el Siqui, el salvadoreño José Tobar fue suplente e ingresó al segundo tiempo para sumar 45 minutos.

Tras ese triunfo, Rodríguez obtuvo una bocanada de oxígeno, luego de que el equipo estuviera en divorcio con el gane. "Lo importante de todo esto es comenzar a devolverle la confianza al jugador. Tal vez no se juega como uno quisiera, pero es importante sacar la victoria", valoró el Zarco.

El exjugador del Alianza Bladimir Díaz anotó este fin de semana su cuarto gol del torneo Clausura 2020 del fútbol guatemalteco en el partido que Comunicaciones derrotó en casa al Mixco y que valió además para afianzarse en la cima de la liga, con 17 puntos.

El estadio Doroteo Guamuch Flores fue el escenario de esa victoria por la mínima que consiguió el Comunicaciones, entrenado por el argentino Mauricio Tapia, y que, tras una combinación de empates de sus más próximos perseguidores, confirmó un liderato que poco parece entusiasmar a su afición.

Más allá del gol del colombiano Díaz -en un tiro de esquina- y de la tensión vivida el sábado por la noche en el Doroteo Guamuche, en la que Comunicaciones estuvo cerca de ampliar su ventaja, el público dejó sentir su malestar por la forma de jugar del equipo líder del torneo guatemalteco.

CAYERON HENRY Y MIRA

Por su lado, el Deportivo Sanarate sorprendió al Malacateco en el estadio Santa Lucía y le propinó una goleada de 0-3, juego en el que Henry Hernández y Edgardo Mira fueron titulares. El Sanarate era último en el Clausura 2020 y con triunfo ahora es octavo y está a dos puntos del Malacateco, que suma 10.

El Municipal de Jaime Alas rescató un empate de 1-1 ante el Antigua FC y ahora los rojos son segundos en la Liga Nacional chapina con 15 puntos aunque empatados con los coloniales.

Alas jugó los 90 minutos, es titular indiscutible en el Municipal y en la próxima fecha los Rojos enfrentarán al Guastatoya, en el que milita Irvin Herrera, pero está en recuperación.

Por su parte David Antonio Rugamas, refuerzo del Xelajú jugó en el partido ante el Guastatoya que terminó con empate sin goles.

Los chivos acumulan seis partidos consecutivos sin ganar y están a cuatro puntos de la zona de clasificación.