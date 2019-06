El rival de Alianza en Liga CONCACAF manda mensaje a los albos

Los monjes del San Francisco, de Panamá, serán los rivales de Alianza en la fase previa de Liga CONCACAF. El equipo de La Chorrera perdió la final en los penaltis contra Club Independiente, este fin de semana, y quedó como Panamá 3 en los emparejamientos.

Será un duelo de equipos que no obtuvieron títulos en el último año. Por su parte, los albos perdieron la final del Clausura 2019 también en la tanda definitiva, frente a Águila.

Ante este escenario, Deportes Grupo LPG buscó la versión del timonel de los panameños, Gonzalo Soto. El estratega cafetero dijo que por ahora tiene pocos datos del equipo paquidermo.

"Alianza es de los equipos grandes de El Salvador, pero en este momento no tengo mucha información. Vamos a tenerla en los próximos días. Pero si este equipo de Alianza está en la CONCACAF es porque tiene mérito, es importante. Nosotros no somos campeones acá en Panamá, pero somos de los equipos más regulares. Los títulos son importantes, pero no marcan forma de jugar", apuntó Soto desde tierras canaleras.

Soto espera tener en los próximos días algunos videos que reflejen la idea de juego de Alianza, que tiene como nuevo técnico al colombiano Wilson Gutiérrez, ante la salida de Jorge Rodríguez.

FACTOR CAMPO

Pero antes de todo, San Francisco intentará sacar ventaja de su cancha, la del Agustín "Muquita" Sánchez, ubicado en La Chorrera, a media hora de la capital canalera. Ese estadio tiene un terreno de juego de superficie sintética.

"En ese campo también juega CAI y en el torneo pasado de CONCACAF le sacó ventaja ahí a un equipo de Estados Unidos y otro de Canadá. A los equipos de afuera del país les cuesta jugar ahí", dijo Soto, que tiene seis meses de trabajo en el equipo de los monjes.

El estratega de los de La Chorrera también hizo una descripción futbolística de su equipo, de cara a la serie contra los albos.

"Somos un equipo agrupado, competitivo, con jugadores que pasan por un excelente nivel. En la temporada regular fuimos superiores a todos los equipos. Hicimos un puntaje de récord en Panamá. Marcamos 36 goles en el último torneo y estamos entre las dos defensas más fuertes. Somos un equipo que se consolidó, eso marca una diferencia'', externó Soto en entrevista telefónica.