El salón de la fama del fútbol estadounidense tiene un lugar para Hugo Pérez

El estadio Toyota de Frisco, Texas guarda fotos, videos e información de Hugo Pérez entre medio de sus pasillos. No. En sus tiempos de futbolista Hugo no militó en algún equipo de Dallas, no es necesariamente ilustre en esta ciudad ni en sus clubes locales, pero en este estadio se encuentra un museo imponente.

Sí. El Toyota es un estadio/museo. A un costado de sus tribunas se halla el Salón de la Fama del fútbol de Estados Unidos, donde se cuentan sus historias, las hazañas de sus selecciones nacionales, y Hugo es parte importante de ésta.

Hugo Pérez: Su legado en el salón de la fama del fútbol estadounidense

No es común ver un estadio/museo. La idea nació porque antes, cuando un antiguo edificio del Salón de la Fama gringo quedaba en un sitio aislado, nadie lo visitaba. Pasaba desapercibido. Sí, el fútbol en Estados Unidos ha crecido y hay estadios llenos en la MLS, pero su folclor necesita más tiempo de marinar.Y antes, sus tesoros estaban bien cuidados, ¿pero qué es un museo sin gente? Ahí nació la propuesta de reconstruirlo como parte de un estadio de MLS. El FC Dallas levantó la mano, y desde 2018 todos aquellos aficionados que lleguen a sus partidos pueden, de paso, dar una vuelta por el museo y empaparse de una historia más ilustre de lo imaginada.



Foto del lugar de Hugo Pérez en el Hall of Fame de Estados Unidos, ubicado a un costado del Toyota Stadium de Dallas, Texas. Foto Josué Valiente

Y cada año, el estadio Toyota recibe a las nuevas generaciones que son incluidas poco a poco en la lista de futbolistas emblemáticos. Son ceremonias donde además se invita a leyendas vivientes del deporte y a sus miembros se les otorga como símbolo un saco rojo. Y tras años de demostrar habilidad con la pelota, a los exatletas se les pide probar su elocuencia en los discursos.

Fue en 2008 cuando Pérez fue incluido en este Salón de la Fama. Se le presentó con el tradicional saco rojo y ahora su nombre está grabado en una pared, mientras en una pantalla aparecen fotos y videos ilustres de su carrera. Ahí se ve a Hugo vistiendo la camiseta del San Diego Sockers, en la vieja NASL de los 70 y 80. En otra imagen aparece con el uniforme de Estados Unidos contra Brasil en los octavos de final del Mundial ’94.

Un vistazo al Toyota Stadium, escenario de dos partidos El Salvador en Copa Oro

También se hallan las postales de su ceremonia de entrada al Salón de la Fama, cuando este edificio se ubicaba en su primera sede en Oneonta, Nueva York. En esas imágenes aparece un joven Gerson Pérez, hijo de Hugo, hoy miembro del cuerpo técnico de la selección de El Salvador. Ambos sonríen cuando recuerdan ese día que reconoció al ahora entrenador de la azul como uno de los mejores futbolistas en la historia de Estados Unidos.

LAS COPAS

Pérez fue un mediocampista ofensivo habilidoso, destacado en el pase, el despliegue y la inteligencia con la pelota. Fue además la gran estrella de la selección gringa cuando ganó justamente su primer gran título internacional, la Copa Oro de 1991. En la sala de trofeos se encuentra este trofeo al campeón de la CONCACAF ese año (un diseño modesto, con una gran base y una pequeña ensaladera, muy diferente al actual), cuando Hugo fue, además, el Futbolista del Año en Estados Unidos.

El equipo masculino de este país sede de la actual Copa Oro ganó el torneo cinco veces más, y todas esas preseas se hallan para vista de los visitantes. Pero lo que se roba el show del museo es el apartado del fútbol femenino. Ahí se hallan medallas de oro olímpicas, en cuyo torneo de fútbol participan selecciones mayores (en masculino son selecciones sub-23 con tres refuerzos de cualquier edad) y éstas ni siquiera son las reliquias más valiosas.

Fachada de Hall of Fame (salón de la fama) del fútbol de Estados Unidos, ubicado en Frisco, Texas. Foto Josué Valiente

En tal vitrina se halla un tesoro incalculable: las cuatro Copas Mundiales del fútbol femenino ganadas por Estados Unidos. Ahí están alineados los trofeos FIFA de 1991, 1999, 2015 y 2019. Pasarán décadas para que otra federación de fútbol tenga una colección similar. Solo los equipos masculinos de Brasil, Italia y Alemania pueden presumir de una repisa con tanto peso.

Luego, el museo es una permanente interacción con la historia. Camisetas autografiadas, medallas, libros, trofeos, fotos, viejos balones, tacos y todo tipo de objetos que recuerdan partidos y momentos. Y ahí, en medio de ese relato brillan las imágenes del Hugo Pérez futbolista. Y a un costado del museo, sobre la cancha, el Hugo Pérez entrenador buscará escribir otra historia, pero con la selección salvadoreña, cuya participación en la Copa Oro de la CONCACAF recién empieza.