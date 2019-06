El salvadoreño que hizo frente a “desesperantes viajes” entre Los Ángeles y Tijuana para convertirse en técnico clase A

El salvadoreño Walter Castillo recibió el pasado jueves, en Tijuana, México, el diploma que lo acredita como director técnico clase A y, con ello, concretó uno de sus mayores sueños en el fútbol profesional.

En el acto lo acompañó su esposa de origen mexicano, Martha Patricia Castillo, quien fue un pilar importante para que lograra formarse en una de las mejores escuelas de directores técnicos de la región.

“Por medio de mi esposa, nacida en Guadalajara, tuve que sacar papeles de México para poder estar sin ningún problema en México. He tenido la suerte de que me han tratado bien. Tengo muchos amigos de mucha experiencia en el medio futbolístico”, expuso Walter, de 52 años.

Castillo es un exjugador salvadoreño nacido en el barrio La Cruz, en San Miguel, quien desde noviembre de 1989 reside en Estados Unidos, tras salir del país en busca de mejores condiciones de vida. En la actualidad, lleva 25 años de casado con su esposa, con quien ha procreado cinco hijos.

Walter cuenta que consiguió graduarse de la Escuela Nacional de Directores Técnicos de México (ENDIT), luego de viajar sacrificadamente por más de dos años desde Los Ángeles -su lugar de residencia en Estados Unidos- hasta la ciudad fronteriza de Tijuana, en México.

De acuerdo con Google Maps, la distancia que hay entre una ciudad y otra es de 137 millas, lo cual se traduce en 220 kilómetros de recorrido. El trayecto equivale en El Salvador a viajar desde Santa Tecla a La Unión, aproximadamente. Todo un reto.

“Me tocaba viajar dos veces por semana hacia Tijuana y regresar al día siguiente por la madrugada. A parte que para pasar la frontera con tanto vehículo, tanto turista, se tarda más de dos horas y media para cruzar de lado a lado, de México a Estados Unidos. Es una rutina que desespera, pero tuve la paciencia para soportar todo ese trayecto que casi se convirtió en una rutina”, detalló Castillo.



¿Cómo llegó a la Escuela?

El ahora técnico salvadoreño comentó que consiguió inscribirse en el curso tras enterarse de que la Escuela impartía sus clases en la sede del Xoloitzcuintles de Tijuana, equipo de la primera división México.

“En Tijuana nos ofrecieron las clases como director técnico para poder ejercer y a la misma vez aprender y estar a un lado del primer equipo de Tijuana y cómo funciona toda la estructura del nivel mexicano a nivel profesional”, indicó.

Walter expuso además que en las clases conoció cómo los equipos de la Liga MX forman desde muy temprana edad a los jugadores con un método innovador.

“Se me brindó la oportunidad con algunos amigos técnicos que dirigen fuerzas básicas y equipos sub-20, campeones con sub-17. Yo tuve algunos partidos amistosos contra ellos y así fue como surgió la oportunidad de entrar al mundo del fútbol ya a nivel profesional con el equipo de Tijuana”, detalló.

Aunque no viene al país desde hace casi 10 años, Castillo manifestó que le gustaría regresar para colaborar en la formación de jugadores, ya que ese es su punto fuerte como técnico profesional.

“Algún día tenemos la idea trabajar fuerzas básicas en El Salvador. A mí me gusta trabajar con los jóvenes, la formación de jugadores. Tengo la experiencia, trabajando con equipos sub-17, sub-18, sub-13 y con equipos semiprofesionales aquí en Los Estados Unidos. ¿Por qué no algún día se puede presentar la oportunidad para dirigir en nuestro país?”, se preguntó.

Expuso ya que en el pasado, antes de emigrar hacia Estados Unidos, tuvo experiencias en academias de fútbol de San Miguel y, como jugador activo, compartió con leyendas salvadoreñas como Raúl Ignacio Díaz Arce y Luis Ramírez “el Pelé” Zapata, por mencionar algunos.

“Me gustaba más lo táctico desde pequeño. Me retiré del fútbol a los 27 años tras perder el interés. Decidí dirigir amateur, me gustó el liderazgo y fue así como estudiar de lleno en la US Soccer en Los Ángeles para obtener mi licencia E para dirigir equipos infantiles”, apuntó.

Concluyó que ese recorrido le ha permitido acumular mucha experiencia como entrenador. No obstante, aclaró nunca puede darse por satisfecho. Su curiosidad y su rasgo de ser “preguntón”, como él se define, lo mantienen siempre tratando de empaparse de conocimientos que le ayuden a mejorar como entrenador profesional.

“Aunque sea director técnico, no voy a dejar de aprender y eso es a base de muchos sacrificios. Viajes largos, agotadores y esa fue mi meta. Graduarme de director técnico para poder aportar de lo que he aprendido y seguiré aprendiendo”, finalizó.