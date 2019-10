El técnico del Galatasaray revela cuál fue el detalle en la derrota ante Real Madrid

"Siempre les he dicho a mis jugadores que no debemos perder el centro, y no deberíamos haberlo perdido pero pese a esto, lamentablemente, no lo hemos conseguido, y por eso perdimos", analizó el entrenador del Galatasaray, Fatih Terim, tras perder contra el Real Madrid (0-1).

Podríamos haber tenido mejores reacciones, podríamos haberlo hecho mejor", reconoció el entrenador.

"Les dije: Habéis tenido tres oportunidades muy claras, pero el equipo ha ido jugando al final muy atrás. El Real Madrid es un equipo que no es fácil. Hemos tenido tres o cuatro oportunidades muy claras, pero no hemos podido marcar", lamentó Terim.

El míster se quejó con amargura de las pitadas recibidas de parte de la hinchada: "Esto es fútbol pero a esto no estamos acostumbrados. Se puede reaccionar, no es un problema, pero estoy triste, nuestra afición no haría esto pero algunos espectadores sí. Quienes hacen esto no pueden ser de los nuestros, porque deberían apoyarnos. Estamos luchando contra equipos muy caros, pero los jugadores no merecen esto", dijo.

"Deberíamos hablar de las cosas que nos faltan: tenemos muchos jugadores que están cedidos y tampoco tenemos mucho dinero para fichajes caros. Hemos tenido algunos fichajes en el último momento, pero no hemos tenido tiempo para que se adapten. Necesitamos más tiempo", concluyó Fatih Terim.