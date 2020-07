Elder Figueroa: "Jugar en la selección fue hermoso y también una sorpresa"

Cuando ingresó al país en 2001, el colombiano Elder Figueroa nunca se imaginó que llegaría para quedarse. En sus planes estaba que el fútbol cuscatleco sería un trampolín para llegar a otras ligas pero por cosas del destino y del fútbol, ya tiene casi 20 años de estadía e hizo toda su carrera deportiva acá.

Su primer equipo fue el Juventud 72 de Cara Sucia, para la segunda división, y sus metas eran claras: llegar a la primera división y buscar otros rumbos. Vino con todo y representante pero para su sorpresa, al año se fue esa persona "y me quedé solo", dijo. Fichó después por el Inca Super Flat y Fuerte San Francisco, pero fue su llegada en 2005 a un equipo recién ascendido a la primera división el cual daría un giro a su vida: el Vista Hermosa. Con los correcaminos se dio a conocer y en su primera experiencia en el máximo circuito fue campeón y de ahí comenzó una larga travesía en equipos como el FAS, Alianza, Once Municipal, entre otros, hasta llegar a la selección nacional.

"El fútbol te deja amistades con las cuales puedes salir adelante y emprender un negocio. Tengo buenos y no tan buenos recuerdos porque no todo es color de rosa. Cada equipo en donde jugué le tengo cariño, pero el Vista Hermosa fue el inicio de todo en la primera división, mucha gente nos recuerda y eso me marcó. En Ahuachapán (con el Once Municipal) me sentí muy bien, también en Chalatenango en donde se portaron bien al igual que en FAS donde no tengo quejas. En Alianza tuve una grata experiencia. Son grandes recuerdos", dijo el colombiano.

Hay un gol que se recuerda mucho: uno que le hizo al FAS en el 2015 vistiendo la camisa norteña. "Fue dedicado a mi esposa que en ese momento estaba embarazada de mi hijo Matías, ahí celebré con Marcelo Messias. Fue algo emotivo", reconoció.

Su buen paso en la zona media en la liga mayor le abrió las puertas a la selección. Figueroa comenta que Nelson Ancheta, entrenador nacional, le ayudó junto a unos contactos para el proceso de naturalización "y le estaré agradecido". Además, confiesa que nunca le pasó por la mente la idea de estar en la selección, sino que quería ocupar una plaza de nacional para los equipos.

"Recuerdo que después de un partido en Ahuachapán llegó Ernesto Góchez (entonces coordinador de selecciones nacionales) y me dijo: 'Hey Figueroa, tenés enloquecido al profesor Ruben Israel (entrenador de la selección en 2011 y 2012), se ha enamorado de vos. Me dijo que te viniera a buscar'. Para mí fue sorpresa y agradezco esa oportunidad que Dios me dio de estar en la selección", confesó. Estuvo con la selección en ese período y recuerda con mucha emoción un amistoso de la azul ante el Roma de Italia.

Figueroa se retiró en 2017 con el Once Municipal en segunda división.

¿Qué hace?

Figueroa está en casa manteniendo las medidas preventivas para evitar el contagio del COVID-19. Reconoce que el ambiente ha sido complicado pero ha salido adelante con múltiples tareas.

"Al inicio había mucho temor. Difícilmente salía de la casa y solamente cuando era necesario hacía las diligencias. Me volví un loco de ver toda la información disponible en redes sociales, noticias, de todo, hasta el punto que mi esposa me decía que dejara de presionarme con esto", aseguró.

Recientemente, el sudamericano sacó un curso de entrenador y psicología deportiva en línea y se ha capacitado en el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP) como reparación de sistemas de suspensión de vehículos los cuales se vienen a sumar a un amplio currículo de tareas que realiza como instalaciones eléctricas, plomero y de todo. "Como dice mi familia, soy una especie de 'todologo', me gusta realizar muchas actividades". Repara goteras y tareas varias en casas.

Según comentó, desde su etapa como jugador activo estuvo en los negocios realizando estas tareas pero también vendiendo productos. "Con mi esposa tenemos una venta de queso, huevos y esto viene desde antes pues cuando estaba en el FAS ya andaba vendiendo estos productos", expuso. También vendía herramientas para talleres de torno y soldadura.

"Acá difícilmente un jugador vivirá sólo de lo que gana en el país con el fútbol. Hay casos, pero no es así. Hay que ver siempre otras alternativas y yo he sido una persona siempre de rebuscarme y gracias a Dios siempre hemos salido adelante. Los jugadores, con esta pandemia, se han dado cuenta que del fútbol no se vive siempre por eso es bueno tener otro negocio", agregó.

"Quiere seguir capacitándome y en el futuro quiero dirigir, volver al fútbol. Espero seguir adelante con mis estudios y no le temo al reto" finalizó.