Elías Dandi marca su primer gol como profesional en El Salvador

El atacante de origen africano de Isidro Metapán, Elías Dandi, salió vestido de héroe de la cancha del estadio “Jorge Suárez Landaverde” de Metapán el pasado fin de semana.

Luego de anotar el gol del empate ante Luis Ángel Firpo por la jornada cuatro del Clausura, de manera agónica, el ariete aprovechó un balón que soltó el portero firpense Herbert Hernández Ramos en tiempo de descuento. Y así se erigió como figura.

El gol ha significado mucho para el delantero burundés ya que es el primero que anota como futbolista profesional y confesó que nunca se imaginó anotarlo de esa manera.

“Feliz por haber anotado al fin mi primer gol como profesional, es una sensación que no puedo describir pero contento de haber aportado a mi equipo y salvar un partido que no merecíamos perder”, destacó el jugador de 27 años y que solamente había jugado en equipos universitarios en Utah, Estados Unidos, donde radica su familia.

Sobre el partido, Dandi admite que “fue un partido muy difícil donde se falló muchas ocasiones de gol, el punto al final es importante para sumar y en lo personal me siento agradecido con todos por los minutos que he sumado en la cancha y por fin pude aprovechar una oportunidad de gol que no tuve en el partido anterior (ante Municipal Limeño).”

RECUERDO Y FESTEJO DULCE

El burundés tiene muy presente el momento en que punteó la pelota a puerta vacía al tomar el mal rechazo del portero firpense y confesó que “nunca pensé que anotaría así, no me lo creía por la manera en que me encontré la pelota, recuerdo muy bien ese momento, la pelota me quedó allí".

"Nadie me llegó a marcar porque el rival pensó que el portero se quedaría con la pelota pero estuve en el momento justo para anotar y celebrar”, afirmó el jugador africano que admitió que su celebración fue sencilla pero internamente intensa.

“Celebré así porque fue lo primero que se me vino a la mente, no creía que había anotado el gol, lo que representó para todos; no lo grité, solo busqué compartir lo que sentía con mis compañeros y espero que esos momentos se repitan muchas veces en la liga, no busqué dedicarlo a alguien, lo celebré de manera interna”, declaró.