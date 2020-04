Elías Martínez, futbolista y freestyler salvadoreño 

El portero del Platense de la segunda división, Elías Martínez contó a El Gráfico cómo es que se inició en el Freestyle, un género donde se hace rap al estilo libre (improvisación) y que en los últimos años ha tenido mucho auge en El Salvador.

A sus 23 años, Elías es un reconocido futbolista de Zacatecoluca, ganó el premio al guante de plata de El Gráfico como portero menos vencido de la segunda división con el Platense en el Clausura 2019 y en el Apertura 2019 se coronó campeón de la segunda división. Su sueño es llegar a primera división con el equipo de su ciudad natal.

El portero viroleño asegura que le gusta escribir canciones de rap, pero que al igual que el freestyle, son solo hobbys en su vida. Confiesa que ha ganado algunas competencias locales de freestyle en su natal Zacatecoluca.

"Para mí, el freestyle es una manera sana de pasar el tiempo, donde muchos jóvenes se reúnen con el propósito de divertirse. En otros países, el freestyle reúne a miles de personas, e incluso, es una manera de generar ingresos, y crecer en la cultura del rap, como artistas muy reconocidos del género", dijo Martínez.

Elías Martínes en plena competencia en el "ZacateFree" del 25 de febrero del 2020.

A lo largo de su carrera, Elías Martínez formó parte de procesos nacionales de selecciones juveniles, y el 2020 competía para estar en la lista final de la selección sub-23 que viajaría a Guadalajara a disputar el premundial en el mes de marzo, pero el certamen quedó aplazado por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Sin embargo, pese a que en su mayoría de tiempo pasa inmerso en sus entrenamientos, partidos y que además sobrelleva su carrera deportiva junto a su carrera universitaria, Elías deja claro que siempre ha apartado tiempo para disfrutar de su hobby.

"Conocí el freestyle hace seis años y desde entonces lo practico en ocasiones, ya sea en reuniones con amigos, o en algunos eventos locales en Zacatecoluca "ZacateFree" y un par de veces en San Salvador, donde generalmente el freestyle creció mucho, sobretodo en la liga de SivarFree a la que acuden los principales referentes del freestyle de El Salvador", explicó Martínez.

Elías Martínez entrena en un microciclo de preselección sub-23 que viajaría a Guadalajara en el mes de marzo para disputar el premundial rumbo a los Juegos Olímpicos



Elías confiesa estar en contra del estigma social que tiene el género del freestyle, piensa todo lo contrario, que el género une a las personas. También dice que el freestyle ayuda a las personas a liberar cargas negativas que se acumulan por el estrés de su trabajo como futbolista y estudiante activo de la Universidad de El Salvador.

"Soy un joven normal que tiene amigos, familia, novia, pero en cada ocasión que queda espacio para poder practicar el freestyle, estoy presente. Eso me ayuda a liberar todas las cosas negativas que me pasan, y es una forma de participar en el arte y la cultura urbana, que generalmente es mal vista por la sociedad. Para mí no genera nada negativo, al contrario, a trae a muchos jóvenes, que es un forma de pasar el tiempo sanamente, alejándoles de cosas que pueden acarrear situaciones negativas a la sociedad", opinó.

LA ÚLTIMA CANCIÓN DE ELÍAS MARTÍNEZ, SOBRE LA CRISIS SANITARIA

FORMADOR DE TALENTOS

Elías Martínez aprovecha su experiencia en el fútbol y su conocimiento en educación física para formar talentos en los niveles 1 y 2 de la escuela de fútbol de Zacatecoluca.

"Para mí es muy bonito poder transmitir y dar un poco de lo aprendido, tanto en mi carrera universitaria, como lo que he practicado en el fútbol, aunque falta mucho que aprender, para mí es muy satisfactorio dejarle algo a los niños de mi ciudad, sobretodo porque son pequeños que aman el fútbol y en su mayoría son fieles seguidores del Platense, que están cada domingo viendo y apoyando", explicó Martínez.

Elías Martínez se coronó campeón de la segunda división en el campeonato Apertura 2019. Un torneo anterior se consagró como el portero menos vencido de la segunda división.

Martínez exhorta a los jóvenes a que se puede llevar una carrera como futbolista y no dejar de lado su formación académica. En la actualidad, está por egresar de la carrera de Licenciatura en Educación Física de la Universidad de El Salvador.

"Estoy feliz y motivado de estar cursando las últimas materia para poder egresar este año de la Licenciatura en Ciencias de la Educación, Especialidad; Educación Física, Deporte y Recreación. Después de años complicados llevando el fútbol a la par, pero gracias a Dios, con mucha dedicación y disciplina se pueden sobrellevar ambas cosas", concluyó el jugador.

Elías Martínez posando con el premio al guante de plata de El Gráfico tras proclamarse el portero menos vencido de la segunda división en el Clausura 2019.