Elías Ramírez entregó víveres a familias de California, Usulután

Elías Ramírez, ex jugador de la selección de fútbol playa y actual entrenador de las selecciones de fútbol playa y sub-20 femenina de El Salvador, entregó paquetes con víveres a 70 familias de escasos recursos de California, Usulután, su ciudad natal.

Ramírez comentó que fue beneficiado con los $300 que entrega el Gobierno por la cuarentena domiciliar decretada a nivel nacional por el coronavirus y que optó por comprar víveres con ese dinero para repartir entre pobladores necesitados. Pero, los $300 fueron insuficientes por lo que pidió ayuda a familiares residentes en Estados Unidos para adquirir más paquetes de víveres y llegar a más población.

De esta forma, Elías enfocó su mirada especialmente en pobladores de California. “La Federación Salvadoreña de Fútbol me está pagando mi salario y por eso opté por hacer mi donación de los $300 que me entregó el Gobierno. Decidimos con mi esposa donarlos en víveres, hablamos con unos amigos y cuñados que viven en Estados Unidos para que nos ayudaran y así llegar a 70 familias beneficiadas, porque sólo con lo mío no me ajustaba”.

La ayuda llegó y Ramírez entregó los paquetes de víveres esta semana a pobladores de su natal California “la entrega fue aquí en mi pueblo, California, Usulután, a las personas que trabajan en la finca y que por la enfermedad (coronavirus) no han podido trabajar”, dijo.

Entre las colonias beneficiadas con la ayuda de Ramírez está el caserío el Marne y cantón el Pozón, mientras que en el municipio usuluteco, ayudó en la colonia Regalo de Dios y colonia El Milagro.

Según Elías Ramírez, esta población necesita ayuda “es gente que necesita la ayuda por esta cuarentena domiciliar que vive el país”.

Ramírez fue nombrado técnico de la primera selección femenina de fútbol playa de El Salvador en 2019 y dirigió el eliminatorio a los Juegos Mundiales de Playa que se disputó en agosto de 2019; mientras que en enero pasado, el ex seleccionado de playa, fue designado por el comité ejecutivo de la FESFUT como seleccionador sub 20 femenino.