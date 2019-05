Eliodoro Portillo sobre el arbitraje en fútbol playa: "Nos tiraron todo a la basura"

El Salvador lamenta no haber conseguido su boleto al Mundial de Fútbol Playa y no es por el trabajo realizado, ni por la actitud en el partido decisivo, sino por una decisión arbitral que al final de todo, influyó para que los nacionales no obtuvieran por tercera vez consecutiva el pase a la cita mundialista.

Eliodoro Portillo, portero de El Salvador, señaló que la decisión del arbitro dominicano Juan Andrés Ángeles no fue la correcta. Para el meta cuscatleco, la decisión del colegiado fue clave en el resultado final.

"En los vídeos vamos a poder ver eso, sabemos que una decisión arbitral no la podemos cambiar, lamentablemente una jugada clave donde hay un contacto del jugador y le da el saque de mano al rival cuando yo estoy esperando reanudar la jugada con mi jugador, son cosas que no deberían de pasar así y lamentablemente nos perjudica en los últimos segundo", dijo Portillo.

Eliodoro indicó que pese al resultado negativo, jugarán por el tercer lugar con la cara en alto y también subrayó la dificultad que tuvo Estados Unidos para obtener su boleto mundialista.

"Siempre hemos dado la cara, siempre hemos tenido la filosofía que la selección que nos gane, le va costar, y sabemos que a Estados Unidos les costó mucho ganarnos, nosotros desaprovechamos ocasiones frente al marco, suerte para ellos considero y nosotros no la tuvimos", indicó.

Por último, Eliodoro agregó que lamentablemente, la decisión del árbitro echó a perder el trabajo realizado.

"Es difícil, ellos tendrán que ver la repetición. Nosotros nunca nos doblegamos, hasta el último segundo luchamos y es por ello que a la selección siempre le cuesta ganar. El último gol fue el que nos mató, considero que no debió pasar, no debió suceder así porque nos tiraron todo a la basura", concluyó.