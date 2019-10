Elizabeth Martínez, sobre el cáncer de mama: “Hay que luchar con ahínco”

Elizabeth Martínez es amante de la música. Recuerda a dos cantantes en especial, a la española Rocío Durcal y a la colombiana Soraya. Ambas murieron de cáncer, la primera en el útero y la segunda de mama. Esas muertes tocaron a la piloto nacional, pues eran personas a quienes admiraba, comentó.

Hasta ese momento, Elizabeth no conocía de cerca la enfermedad, fue hasta hace unos años cuando su hermana mayor fue diagnosticada con cáncer de mama. La noticia fue dura de asimilar, el proceso para vencerlo igual, pero el apoyo de la familia más el tratamiento llevó a su hermana a vencerlo.

Desde ese momento, Eli apoyó la causa desde su trinchera. En su carro lleva un sticker con el símbolo rosa y durante un año cuida de su cabello para este mes donarlo.

Tanto en el vehículo como en su casco, Elizabeth lleva un sticker sobre el cáncer de mama.

Cuando habla del cáncer de mama, Eli no puede evitar emocionarse. A sus conocidas, amigas y familiares recomienda el autoexamen como primera medida para detectar alguna anormalidad en la mama. “Es una realidad, desde el momento que somos mujeres estamos condenadas a padecer cáncer de mama, por eso es importante hacerse el autoexamen… esta enfermedad es curable si la detectamos a tiempo”, aseguró.

De su hermana no duda en hablar, para ella es una heroína. “Ella está bien, está viva, está sana… he oído testimonios de mujeres que han ganado esta batalla. Sí, es un golpe fuerte, pero por más negro que parezca el camino hay que luchar con ahínco, no hay que dejarse vencer. Dios da sabiduría a los médicos para que ayuden a los pacientes”, detalló.

Eli considera que el cáncer de mama es una enfermedad cruel, pero a la que se le puede dar batalla. Para esto, dice, además del autoexamen y los chequeos médicos está llevar una vida saludable con actividad física y una alimentación balanceada. “Hay que salir a caminar, dejar el sedentarismo de lado. Si tenemos dudas de qué comer, ir donde un nutricionista para que nos ayude”.

Elizabeth es una reconocida piloto de automovilismo.

ESPERANZA

Pese a que en muchas ocasiones el panorama parece desalentador para las mujeres que luchan contra el cáncer de mama, Eli cree que la esperanza nunca se debe perder. Dijo que es importante el acompañamiento de la familia en todo el proceso.

“Esta enfermedad me impacta mucho. Así como he conocido gente que la ha vencido, he conocido a otros que no han podido ganar esa batalla. Siempre trato de dar consejos a amigas de hacerse el autoexamen. La familia se convierte en un pilar fundamental en toda esta lucha”, detalló.

“Aliento a todas esas mujeres a que sigan luchando, por favor no se rindan, ustedes son un ejemplo para otras mujeres. Peleen por su vida. La esperanza siempre está ahí”, agregó Martínez.