Elmer Hernández, la historia de un portero con títulos en todas las categorías del sector profesional

El experimentado portero Elmer Hernández cumplió 22 años de trayectoria en el balompié salvadoreño, tiene 37 años de edad, todavía no piensa en el retiro y guarda en su palmarés los títulos obtenidos en las tres divisiones del fútbol salvadoreño.

Comenzó en la campaña de 1997-98 con el Huracán de la tercera división, levantó el título de esa campaña en la liga de bronce y sumó el ascenso a la segunda división. Fue el punto de partida en el fútbol, debutó a los 13 años de edad en el sector profesional y luego no paró, suma 22 años ligado al fútbol, en equipos de segunda y primera división.

Fue campeón con el Atlético Balboa en la segunda división y disfrutó el ascenso a la liga mayor, fue campeón con San Pablo Municipal en la liga de plata y en su amplio palmarés también brilla el título de primera división, conseguido con el FAS, en la primera división, en el Apertura 2009.

Alternó ese torneo en la portería santaneca con Dagoberto Portillo y Luis Contreras. Ya pasó más de una década que levantó ese título, el FAS no volvió a sumar más coronas, mientras que Hernández, emprendió camino y sumó un subcampeonato con el Alianza, en la liga mayor, en el año 2016, y levantó un título de segunda división con el San Pablo Municipal, en el año 2019.

“El fútbol me dejó buenos amigos, buenos recuerdos. Son 22 años jugando gracias a Dios, debuté a los 13 años, el fútbol me ha dejado amistades y conocer muchas personas, económicamente el fútbol en el país, cuesta. Ha sido largo y sacrificado mi camino”, resumió el cancerbero.

Tras su debut en la tercera división, Hernández, también jugó con el Once Municipal, Once Lobos, El Roble, Firpo, Universidad de El Salvador, Brasilia, Atlético Comalapa, El Roble, El Vencedor. Tiene 37 años y todavía no piensa en su retiro, admite que “como portero tengo esa ventaja, ya hablé con mi familia y considero que puedo llegar jugando al fútbol hasta los 40 años, es una buena edad para retirarme como portero”.

Jugó en el año 2015 con el Atlético Comalapa de la segunda división y pasó para el año 2016 al Alianza, luego, jugó por tres años consecutivos con el San Pablo Municipal de la segunda división, hasta que le llegó el llamado para jugar con El Vencedor, de la liga mayor.

Salió del equipo usuluteco en el Apertura 2019 y para el Clausura 2020, que solo se disputó una vuelta por la pandemia originada por el coronavirus, lo jugó con el Ilopaneco de la liga de plata, terminó contrato, pero dejó “abiertas las puertas y, aunque tengo ofertas de otros equipos, creo que renovaré con ellos, me expresaron el deseo de renovar, me trataron bien, son mi primera opción”, sostuvo.

“Del cuido depende todo, la carrera del portero es más larga, se puede jugar más de los 40 años de edad, pero por el momento, tengo decidido retirarme a los 40 años”, expuso.

Por el momento, Hernández comenzó un negocio familiar: vende pescado en Atiquizaya, Ahuachapán “la gente ya sabe, vendemos pescado a domicilio, con las amistades hacemos los anuncios, nos hacen los pedidos y yo las entrego”, confesó.