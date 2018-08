Elvin Alvarado, la revelación en la selección mayor

El nombre del volante nacional Elvin Alvarado comenzó a sonar desde el Apertura 2017, cuando apareció por la banda izquierda del Audaz.

Hoy, en el Clausura 2018, Alvarado sigue como titular en las filas de los coyotes, con la confianza de los técnicos Iván Ruiz y German Pérez, lo que le ha dado la oportunidad de dar el salto a la selección mayor.

Su buen trabajo con el equipo de Apastepeque lo llevó a ser tomado en cuenta por el seleccionador mayor, Carlos de los Cobos, para el microciclo de esta semana.

El volante de 20 años de edad y que es propiedad del Alianza, está ilusionado por esta convocatoria. "Estamos felices por este llamado. Esperamos hacer bien las cosas con la selección. Alianza me mandó a préstamo a este equipo. Estamos acá saliendo adelante. Esperamos en Dios que un día nos vuelvan a llamar de ese equipo", apuntó el mediocampista en plática con EL GRÁFICO.

Alvarado confesó que en las filas del Alianza jugó dos torneos con el equipo de reserva. Trabajó con los técnicos Jaime Medina y Erick Dowson Prado.

RECIÉN CUMPLIÓ 20 AÑOS

Contrario a lo que pasa con varios jugadores en cuanto a que terminan su carrera sin ningún llamado a la selección, Alvarado ya recibió la primera convocatoria al plantel absoluto.

Recién cumplió 20 años y se alista para buscar un puesto para el choque eliminatorio ante Monserrat, el 8 de septiembre, y tres días después por el amistoso ante Brasil.

"Nunca me llamaron a una juvenil y ahora recibo mi primer llamado a una selección. Creo que nunca bajé los brazos. Sé que tengo la capacidad para estar arriba. Para esta última selección sub 20 no me llamaron. Pero el objetivo era ir a la mayor y gracias a Dios ahora se me está dando la oportunidad", indicó el mediocampista del Audaz.

Alvarado reveló sus emociones al ver su nombre en el listado de 24 convocados por De los Cobos.

"Me llenó de ilusión. Es un honor estar en esta convocatoria. Aún falta mucho para mí. Mi sueño es ir a jugar fuera del país. Medio me habían hablado del llamado, pero no quise hacer bulla con mi familia, porque no fuera a ser que no se diera. Esperé, vi la lista y mi nombre estaba ahí", apuntó el volante que ocupa el número 60 en las filas de los coyotes.