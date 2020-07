Elvin Alvarado y su "Auto Soñado"

"Mi auto soñado" es el negocio que ha puesto el jugador del Once Deportivo, Elvin Alvarado, con el cual ha tenido ingresos durante este año y el cual ha sido su principal sustento en los cuatro meses que no ha tenido salario por la suspensión del fútbol.

Se trata de una venta de autos importados el cual tiene ya siete meses de iniciado. Según comentó el jugador fronterizo, la idea surgió cuando tenía unos ahorros y se adelantó para poner un proyecto. Además, ya cuenta con su página en Facebook e Instagram el cual le permite mostrar los modelos de vehículos que posee para que las personas puedan verlo y cotizar.

"Gracias a Dios la cuestión de la pandemia no nos ha golpeado tan fuerte en lo económico. Tenía mis ahorros y me puse a invertir en este negocio. Tengo un amigo que se ha convertido en mi socio y nos ayudamos, él importa los carros y yo los compro y los vendo. Sé que el fútbol no es para toda la vida y me dediqué a ahorrar para tener este negocio", dijo Alvarado.

Le motivó el que otros familiares también se dedican a la importación y venta de vehículos y pidió instrucciones sobre cómo operar. Además, reconoce que en algunos momentos puede generar buen margen de ganancia por lo que no lo dudó a la hora de lanzarse.

Alvarado trae los vehículos de Estados Unidos los cuales los lleva a su taller pues conoce mucho de mecánica. Debido a que ha ido en aumento, ya tiene un mecánico que trabaja a tiempo completo con él. "Los clientes reconocen que traemos carros en buena calidad, aquí los arreglamos y los vendemos al precio que está en el mercado. También le damos la opción a las personas de solo traerlos y ellos los arreglan por su cuenta", agregó.

"Empecé a inicios de año con el primer carrito a ver cómo nos iba y gracias a Dios nos fue bien", recordó. Por el momento tiene un lote de seis vehículos a disposición y espera que pueda ir generando más capital para incrementar los productos. También ofrece a los clientes la opción que sean ellos quienes escojan de antemano el modelo y año de vehículo a traer aunque esto les toma más tiempo.

Alvarado también le ayuda a sus padres quienes tienen un negocio de transporte de carga, mudanzas y servicio de grúa, el cual también brinda ese servicio y lo impulsa a través de las redes sociales

El equipo

Alvarado y el plantel ahuachapaneco se han mantenido en trabajos de manera virtual a través de la plataforma de Zoom el cual les ayuda a mantenerse activos en lo físico. Si bien las autoridades gubernamentales han ido postergando las siguientes fases de apertura por la pandemia, Alvarado reconoce que deben estar preparados para cuando sea el momento de volver a las canchas.

"No es lo mismo estar en cancha que estar trabajando en casa. Me pasó algo similar cuando me lesioné, que pasé trabajando aparte y cuando me tocó ir a la selección (Preolímpica) me pasó factura en el rendimiento físico. Sin embargo así nos toca y estamos trabajando fuerte", destacó.

Por el momento toca esperar. El volante izquierdo llegó para el pasado Clausura 2020 con los fronterizos tras su paso por el Águila y el Audaz y ahora confía en que "la cuestión de la pandemia se pueda controlar. El equipo ha fichado buenos jugadores, de gran calidad y sé que nos van ayudar y no nos veremos afectados por las bajas".