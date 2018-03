Emiliano Barrera, ex técnico del Limeño, denuncia “irregularidades” en el equipo

Sin tapujos, el argentino Emiliano Barrera habló con EL GRÁFICO sobre su salida del Municipal Limeño y aclaró que su sorpresivo despido del cuadro oriental no se debió a malos resultados, sino a su decisión de separar del equipo a Mario Machado.

Barrera reveló que en tres ocasiones anteriores había querido separar a Machado por actos de indisciplina, pero que siempre había alguien que intercedía para que el defensor volviera.

Y aunque no reveló el nombre de ese "alguien", sí dijo que tuvo problemas con él en anteriores ocasiones porque pasaba mucho tiempo en la casa club y se metía mucho en sus decisión con el equipo. Eso y más reveló en esta entrevista.



¿Cómo tomó el anuncio de que quedaba fuera del club?

Creo que fue una decisión que me sorprendió, pero no tanto, porque fueron decisiones de la directiva. Nosotros habíamos armado ya el juego contra Sonsonate, pero el viernes por la noche me reúno con un directivo y ya habían tomado la decisión de que saliera. Todo era para traer al jugador que yo había sacado por actos de indisciplina (Mario Machado).

Si ellos tienen la idea de premiar al jugador que comete faltas a la disciplina, el fútbol de El Salvador nunca va a crecer. El jugador que yo saqué (Mario Machado) tiene relaciones con un directivo, de amistad y algo más.

Uno está ajeno a la decisión que ellos tomen. Me fui con la cabeza en alto, porque hicimos un buen papel. Fuimos el único equipo que le jugamos de igual a igual al Alianza. No hubo ningún equipo que nos superó. Somos el tercer equipo más goleador del torneo. Creo que en lo futbolístico me voy bien. Después hubo cuatro o cinco jugadores que no estaban subidos al barco y se ve que nos les gusta entrenar.



¿Cree que su salida se debe estrictamente a la separación de Mario Machado?

Sí, no hay otra explicación. El miércoles me dan el voto de confianza de la dirigencia y luego el sábado aparece entrenando él, cuando yo lo había sacado dos días antes. Pero más allá de eso, en Limeño hay un problema grande interno en la vida personal de los jugadores.

Me costó mucho estar ahí. Tuve que sacar a un directivo de la casa club porque todo el día estaba allí metido. Iba a las piezas (cuartos) de los jugadores. Con pocas palabras tienen que entender a lo que voy. Yo soy profesional y primero está mi carrera. A Machado lo quise sacar en tres ocasiones anteriores, pero volvieron a meter a un jugador indisciplinado. Contra Santa Tecla no fue a jugar y él estaba convocado. Entonces, creo que acá se premia al que no se tiene que premiar.

¿Hay jugadores que no estaban atendiendo la parte del cuido personal?

Sí. En Santa Rosa de Lima el jugador no se cuida y ese es el gran problema. Yo no me meto en la vida privada de ningún jugador, pero creo que hay que tener un poquito más de respeto. Una institución no puede estar formada como lo está Limeño, con algunas personas.

Yo, con Martín Herrera, presidente, y con el coronel Samuel Gálvez, estoy muy agradecido. Al coronel le di la mano cuando me fui. Le dije que le agradecía, pero creo que primero le echaron la culpa a Hugo Ovelar, técnico anterior, aunque no sé si tenía tanta culpa de lo que pasó. Había otro estilo de juego, pero los mismos problemas dentro del plantel, con un directivo más que nada.

Primero tienen que hacer limpieza dentro de la directiva y desde ahí comenzar a pensar en un campeonato o que el equipo mejore. Me voy a quedar en San Salvador, algún club va a salir.

¿Es cierto que aparte de Machado también tuvo problemas con el africano Frederick Ogangan?

Lo que pasa es que esto es así. Cuando un directivo trae a un jugador y no se lo ponés a jugar, ese directivo empieza a hacer problemas. En su momento Ogangan no estaba para jugar y "el Puma" Peña era el nueve que yo necesitaba. Daba asistencias a los goleadores. Luego, cuando Ogangan comenzó a hacer goles, no lo podés sacar, porque en todos los juegos me convertía. Yo no tenía problemas con nadie. Después había como tres o cuatro jugadores que no estaban metidos en el barco porque no jugaban.

¿Cómo podría decir que fue su primera gestión en el balompié de El Salvador?

La experiencia fue muy buena acá. En lo futbolístico me voy conforme. Cuando yo llegué se decía que iba a ser el primer técnico echado y fui el octavo técnico echado. Casi terminé el torneo y a mucha gente le gustó el fútbol que hice. En ese sentido me quedó tranquilo. Me quedaré en El Salvador. Acá estoy cerca de todo. Tengo fe de que puedo agarrar un club para el próximo certamen.