Emilio Cartagena: “Contra México nos faltó un poco de amor por la camisa”

Lee también

Por casi una hora, el equipo nacional sub 20 se quedó reunido con el cuerpo técnico luego del desayuno de hoy para hacer un análisis de lo que pasó en la derrota por 6-1 ante México.De acuerdo a jugadores consultados luego de la reunión, el seleccionador Eduardo Lara les pidió que este viernes saquen adelante el partido contra Estados Unidos.Después del juego contra México, Lara dijo que iba a trabajar en lo anímico a sus jugadores, aunque admitió que no iba a ser fácil por el marcador tan abultado ante los mexicanos.El equipo nacional necesita ganar con diferencia de tres al plantel estadounidense para poder estar en el Mundial.De parte de los jugadores del plantel nacional hubo compromiso de sacar adelante el juego contra el plantel gringo, que viene de ganar por 1-0 ante México."Tenemos la última oportunidad. Sabemos que esto nos puede cambiar la historia y podemos dar lo mejor de nosotros para sacar adelante esta selección para poder estar en un Mundial. Contra México nos faltó la actitud y un poco de amor por la camisa", apuntó Emilio Cartagena, volante de la selección sub-20.Luego de la reunión con Lara, los jugadores se fueron a la reactivación con el preparador físico, Harold Rodríguez. Ese trabajo fue en el gimnasio del hotel. Por ahora, no hay programación para trabajos en cancha.