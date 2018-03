Empate que no AYUDA

Lee también

A lo mejor porque era jueves, el calor de Santa Rosa de Lima, o lo engorroso de esta etapa del torneo, pero el encuentro de ayer en Santa Rosa de Lima rozó el aburrimiento, con Municipal Limeño y FAS con poca actitud de ir hacia el frente y producto de ello fue el empate a uno sellado.En todo caso, lo que le puso emoción fueron algunas decisiones arbitrales polémicas, que dejaron como saldo un expulsado en el FAS, y un penal muy discutido, debido a que fue tras una falta no sancionada sobre Allan Murialdo, que incluso salió lesionado.FAS tuvo que duplicar y por ocasiones triplicar esfuerzos, luego de la expulsión sufrida por Xavier García tras dos amarillas en un minuto. La primera cartulina fue por una fuerte barrida sobre Diego Coca en la línea, que incluso botó la mesa del árbitro administrativo. Solo se movió el balón y García volvió a ganarse la tarjeta, tras arrojar un codazo sobre Manuel Otero, que venía corriendo tras de él en busca de la posesión.Pese a estar con un hombre menos en la cancha, el FAS no se quedó atrás, y generando presión sobre marco rival y tuvo su premio cuando Erivan Flores tomó la pelota a unos 25 metros de la portería, vio salido a William Torres, envió un tiro elevado, para el que de nada sirvieron los pasos atrás que dio el cancerbero en el intento por desviar la pelota.El Limeño estuvo cerca de empatar, gracias a un error de Raúl Renderos, que no midió bien un balón y trató de darlo hacia atrás, Otero estaba atento y quiso globearla, el arquero Coloca se abalanzó sobre el delantero mientras la pelota se iba hacia afuera, pero el árbitro desestimó el penal.Finalmente llegó el empate para los santarroseños, en una gran acción colectiva entre Julio César de León y Alí Arriola, luego de varios toques llegaron hasta el área, en la que “Rambo” fue derribado, decrentándose el penalti.Francisco Valladares tomó valor y fue el encargado de ejecutar el tiro, justo a la esquina inferior derecha, aunque Coloca estuvo cerca de atajar el tiro, que significó la repartición de puntos en Santa Rosa de Lima.