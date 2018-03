Empleado del Barcelona fue despedido por hablar mal de Lionel Messi

Lee también

BARCELONA, ESPAÑA. Que la renovación del argentino Lionel Messi es un asunto que hierve en el seno del Barcelona quedó confirmado por la destitución fulminante del directivo Pere Gratacós por relativizar los méritos del intocable astro del equipo.Según informó el club catalán en un comunicado, Gratacós, responsable de relaciones institucionales ante la Federación Española de Fútbol, dejará de ejercer su cargo "por expresar públicamente una opinión personal que no coincide con la de la entidad".La opinión personal de Gratacós se refirió a Messi y había sido emitida tras el sorteo de cuartos de final de la Copa del Rey, unas horas antes de la insólita destitución del ex futbolista."Leo es de los más importantes del equipo, pero sin los demás jugadores, sin Iniesta, Neymar, Suárez, no sería tan buen jugador, aunque, evidentemente, Leo es el mejor", afirmó Gratacós, preguntado por la renovación de Messi.El asunto ha levantado polvareda en los últimos días, después de que el director ejecutivo del Barcelona, Òscar Grau, asegurara el pasado miércoles que la ampliación del contrato del astro argentino -que expira en junio de 2018- deberá hacerse con "sentido común".Grau sorprendió con sus palabras justo cuando Messi volvió a ser decisivo para la clasificación del titubeante Barcelona para los cuartos de final de la Copa. Su afirmación, además, desencadenó toda una serie de reacciones que hoy ha acabado con el cese fulminante de Gratacós.Según señaló el club catalán en su comunicado, la decisión la tomó el director de Deportes Profesionales de la entidad, Albert Soler, que a partir de ahora asumirá las funciones de Gratacós ante la Federación.El ya ex responsable azulgrana, no obstante, continuará vinculado al Barcelona "desarrollando las funciones que ejercía en el marco del proyecto Masia 360", relacionado con la academia juvenil del club.El actual campeón de la Liga se enfrenta mañana al Las Palmas en el campeonato español, pero en el entorno azulgrana el gran tema es qué hacer con el argentino, cuya prolongación de contrato no acaba de llegar."Para renovar a Leo Messi hay que tener mucha tranquilidad", pidió hoy el entrenador del equipo, Luis Enrique. "Las pautas las marca Leo Messi y el club", afirmó el español.La mecha la encendió el pasado miércoles el director ejecutivo del Barcelona, que insinuó que el club no puede aceptar cualquier pretensión del cinco veces Balón de Oro."Se tiene que analizar con la cabeza fría y con sentido común. El Barça no puede pasar de un 70 por ciento del presupuesto en masa salarial y, por tanto, tenemos que cuadrarlo", afirmó Grau justo antes de que Messi asegurara la clasificación del Barcelona para los cuartos de final de la Copa del Rey española con otro lanzamiento magistral de falta.Las palabras del ejecutivo tuvieron respuesta en el delantero uruguayo Luis Suárez, uno de los mejores amigos del "diez" azulgrana en el Barcelona: "A Messi hay que renovarle, no tener sentido común".El argentino fue el gran protagonista de la última semana en su equipo. Jugó tres partidos y en cada uno de ellos marcó un tanto trascendente. Y todos ellos de falta directa, un terreno en el que no tiene rival.Lleva 26 goles a balón parado y está a uno del récord marcado por el holandés Ronald Koeman, uno de los grandes símbolos del legendario "Dream-Team" forjado por Johan Cruyff entre 1988 y 1996."¿Por qué no se callan? Todos. Sería el mejor servicio que le podrían hacer al FC Barcelona. Porque cada vez que hablan, sube el pan. O, lo que es peor, hacen enfadar a Messi", escribió hoy el diario "Sport" en una columna."La renovación de Messi es tan TRASCENDENTAL (sí, en mayúsculas) para el futuro del FC Barcelona que cualquier comentario que se haga sobre ello solo puede enturbiar las negociaciones. Mejor que nadie hable. Mejor que nadie opine", agregó el rotativo catalán.