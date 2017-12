“En Audaz ganaré mucho menos de lo que estoy acostumbrado”

Si todo sale bien, Christian Sánchez Prette, volante argentino, estará en el país para ponerse la camisa del Audaz de apastepeque.

El gaucho, exjugador de Estudiantes de La Plata, dijo en plática con EL GRÁFICO que nunca hubo trabas en lo económico para llegar a un acuerdo con el equipo coyotero. Aclaró que es mucho menos de lo que está acostumbrado a ganar, pero puede más su deseo por volver a jugar en El Salvador.

También reveló que hubo contactos con el Águila, pero no hubo acuerdo. Leé por qué en esta entrevista.



¿Cómo están las conversaciones con Audaz?

Estuve hablando y faltarían ajustar algunos detalles, como el contrato que todavía no me lo han mandado. Está todo avanzado.

¿Lo económico está acordado con Audaz?

En lo económico no hubo problemas. De hecho, eso ni siquiera lo hablamos. Me dijeron cuál era el número que manejaban y no puse traba. Es mucho menos de lo que estoy acostumbrado a ganar, pero la idea mía siempre fue volver al país.

¿Qué sensación le provoca este posible regreso a El Salvador?

Siempre quise volver desde el día en que me fui. Al término de cada torneo he hablado con gente del Águila para regresar al club y siempre quedó en la nada. Mi idea siempre fue volver. La pasé muy bien en El Salvador. Después no se dio. Siempre fue que sí y que sí y luego no. Tuve que buscar otro club, porque no estaban las puertas abiertas para volver al Águila. Ahora, por suerte, se interesó otro club y si Dios quiere, voy a poder volver al país y disfrutar del fútbol y visitar a muchos amigos que dejé.

¿Algún sentimiento especial cuando le toque medirse ante Águila?

No sé. Va a ser muy lindo y raro, porque fue uno de los mejores clubes en los que me ha tocado jugar. Va a ser raro. Si se da la oportunidad de ir, hay que disfrutarlo al máximo y tratar de hacer las cosas bien.

¿Por qué salió de las filas del Águila anteriormente?

No pudimos solucionar diferencias. No llegamos a un acuerdo y tampoco nunca se habló de un número. Tenían ganas de que me quedara, pero nunca hubo un número sobre la mesa.

¿Sabe que ahora el Águila pasa por un momento complicado en lo económico?

Sé todo. Desde el día en que me fui hablo con gente del club e hinchas, quienes me comentan todo. He seguido todos los torneos. Es un lástima que un club tan grande como Águila esté atravesando por una situación así.

Viene al benjamín de la categoría, ¿está conciente de que viene a un plantel que lucha desde la mitad de la tabla hacia arriba?

Sí, ya me he informado. En ese equipo está Misael Alfaro de técnico. Él estaba en Águila cuando yo estuve, así que lo conozco. Será una linda oportunidad. Espero que podamos hacer bien las cosas y que podamos marcar una diferencia, para clasiificar a cuartos para ir a buscar la liga.

¿Misael ha sido clave para que usted llegue al Audaz?

Sí. Me llevo bien con él. Influye mucho que él sea el técnico. Uno, cuando se conoce a la persona que está al mando y le tiene aprecio, creo que saca un agregado en cada momento de afrontar un juego o un entrenamiento. Uno se pone la camisa del club y si vos le tenés afecto al que está a la cabeza es mucho mejor.