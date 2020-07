Nelson "El Zurdo" Reyes vive desde hace siete años en Estados Unidos. Luego de cerrar su carrera futbolística en El Salvador con las camisas de Balboa, Águila, San Salvador y Limeño (desde 2002 a 2013), el exdelantero se fue a probar suerte a territorio gringo para tener una mejor condición de vida. No fue fácil para él dejar el balompié, pero tuvo que hacerlo. Ahora, tras aparcar el camión de Fedex, servicio de courier a escala mundial, el exatacante habló con EL GRÁFICO sobre el giro de 180 grados en su vida laboral.

Reyes fue tajante a la hora de hablar de la carrera de un futbolista en El Salvador. En medio del contexto en que una comitiva de ASOFUTPROES negocia con un grupo de dirigentes de la primera división una reducción en los salarios de los futbolistas para que haya Apertura 2020, el exjugador pone puntos claros sobre la mesa en cuanto a las realidades del fútbol nacional, que tienen que ver con las condiciones de trabajo del futbolista.

"Mirá fue difícil dejar en el fútbol, pero tuve que hacerlo por mi familia, por el bien de ellos. En El Salvador no hay futuro como futbolista. Nadie vive de eso. Lo del fútbol es pasajero. No hay nada fijo. Te mueves de un equipo a otro, pero al final del tiempo acabas sin nada, nadie sale millonario. En nuestro país no hay continuidad en los equipos ni en los jugadores", dijo Reyes a este medio, desde Houston.

Reyes obtuvo su tarjeta de residente estadounidense en 2013. Desde ese momento trabaja sn líos en Estados Unidos y confiesa que se ha desconectado de todo el ambiente del balompié nacional. Insiste en que debe garantizar la subsistencia de su familia. En un momento amagó con volver, pero cuando recordó las dificultades que afronta el jugador en el balompié nacional todo ese deseo de esfumó. "Cuando tienes hijos y responsabilidades, tienes que ver lo mejor para ellos", externó el exfutbolista.

Mejor momento

Pero en los más de 10 años de carrera de futbolista en primera división, Reyes considera que los mejor para él fueron los dos años de trabajo en las filas de Águila . "Siempre que estuve ahí peleamos por llegar al título. Jugamos dos finales y cuatro semifinales en el tiempo en que estuve ahí. Pero Balboa también me marcó, porque fue el equipo que me dio la oportunidad de iniciar mi carrera. Además luchamos por la permanencia y estuvimos en una final contra FAS, en 2004, aquella que se definió por los penaltis. Aunque en lo económico fue la excepción. En Balboa viví todo lo que un futbolista puede afrontar en su carrera", dijo el exdelantero en charla con el EL GRÁFICO.

Reyes sigue en pausa laboral y continúa hablando con EL GRÁFICO. El camión blanco de Fedex sigue aparcado. Ya casi es tiempo de reanudar las labores. En su cabeza ya está definido el orden en los que debe entregar los paquetes de la jornada vespertina.

"El fútbol no me dejó dinero, pero sí buenos recuerdos, esos que nunca se olvidan. Nadie vive de los recuerdos, lo sé, pero las amistades quedan para siempre", externó el exatacante de Balboa, Águila y Limeño.

Luego, ante la consulta sobre si en algún momento buscó irse a jugar fuera del país, Reyes dijo que lo que afectó considerablemente para no irse a jugar afuera fue el hecho de que nunca tuvo representante. "También me negó esa posibilidad el hecho de que cuando estuve en mi mejor momento en Águila nunca me llamaron a la selección (entre 2009 y 2011) Me retiré en 2013, cuando jugaba para el Ciclón del Golfo, de La Unión", dijo el exfutbolista cuscatleca.