En Guatemala admiten que El Salvador les "cortó un sueño"

David Gardiner, timonel de la selección Sub-20 de Guatemala, dijo que iba a sacar provecho de las falencias de El Salvador, para el juego de este martes contra El Salvador.

Pero al final, el equipo cuscatleco supo contrarrestar todo lo que mandó el equipo del quetzal y se quedó con los tres puntos y cerca de conseguir el boleto a la siguiente ronda del Premundial de Bradenton.

"Tenemos que aceptar la derrota como tal. La aceptamos como hombres que somos. Pero no dejamos de ser el equipo que venimos siendo. Ni somos los mejores ni los peores. Me siento orgulloso del grupo del trabajo que han hecho a lo largo de todo este período, pero lamentablemente, hoy las cosas no se nos dieron. Se ha cortado un sueño; estamos pensando en que tenemos que terminar de la mejor manera el torneo y para eso vamos a trabajar en lo mental", apuntó Gardiner.

Por ahora, el timonel solo piensa en hacer un cierre digno de fase tras caer ante los cuscatlecos por la fecha tres del grupo F del Premundial de CONCACAF.

"Somos los responsables de este equipo y lo tenemos que llevar a buen puerto hasta el final del torneo. Creo que ante El Salvador jugamos un poco con el hígado. No es lo nuestro, pero vale si el árbitro lo permite", apuntó Gardiner en charla con EL GRÁFICO.

Luego, Gardiner destacó la efectividad que tuvo el equipo nacional de cara al arco chapín.

"A El Salvador lo vengo viendo desde Honduras y sigue manteniendo su estructura. Hubo un buen entendimiento entre ellos. Hubo un buen orden y por eso nos lograron ganar. A parte, colaboramos nosotros al no ser certeros. Si veo y hago el análisis del juego, El Salvador tuvo dos opciones a gol y las consiguió. Hizo el gol en el segundo tiempo y de ahí no tuvo una sola más. Entonces, aunque no fuimos claros, tuvimos situaciones a gol, que lamentablemente no se convirtieron", apuntó.