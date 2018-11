En Italia aún quieren fichar a Luka Modric

El internacional croata y estrella del Real Madrid, Luka Modric, sigue en la mira del Inter de Milán, club italiano que aún cree tener posibilidades de concretar el fichaje.

Los milaneses ya probaron en el mercado de transferencias pasado una tentativa hacia los representantes del jugador y hacia el Madrid, pero el club blanco se negó a vender a uno de sus engranes en la zona media.

¿Qué ha cambiado hoy? Probablemente no mucho, aunque el papel del croata en el equipo se ha visto mermado por críticas ante un rendimiento que viene en picada desde que ganara el premio The Best al mejor futbolista del mundo.

Modric, de 33 años, es uno de los que más ha soportado reclamos ante el momento de forma irregular de los merengues a inicios de campaña, una situación que pudo generar incomodidad en el '10' blanco y que el Inter puede aprovechar.

De acuerdo a Sport, diario deportivo de Cataluña, "el club italiano mantiene su apuesta por Modric y así lo ha hecho saber a los representantes del jugador".

Los nerazurri tienen nuevo presidente de directiva y mucho capital económico de China, por lo que una propuesta económica decente o al menos tentadora no es algo de otro mundo.

Eso sí, Sport señala que, para que el Real Madrid contemple una eventual salida de Luka Modric, los interistas no solo tendrán que pagar, sino también dejar ir a su goleador y capitán, el argentino Mauro Icardi, uno de los supuestos objetivos del Madrid para reforzar su ataque en el pasado.

¿Creés que se dé un trueque Icardi-Modric? ¿Ambos equipos salen ganando?