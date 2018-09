En Pasaquina lamentan la falta de goles pese a la victoria

El Pasaquina volvió a saborear las mieles de la victoria en condición de local. Lo hizo ante Luis Ángel Firpo con un gol ejecutado por el lateral derecho Édgar Campos.

Luego de este agónico triunfo, el técnico de Pasaquina, Eraldo Correia, se mostró satisfecho por el resultado y felicitó a sus pupilos por el buen volumen de juego que mostraron ante la zaga usuluteca.

"Logramos la segunda victoria aquí en casa y la cuarta en general. Eso es bueno. Es un buen porcentaje para un equipo que va en formación. Sin duda, estoy contento con el grupo y principalmente agradecido con Dios con este nuevo triunfo. Tuvimos un muy buen volumen de juego", expresó Eraldo Correia.

Sin embargo, Correia también destacó algunos comentarios negativos de su equipo. Uno de ellos fue la falta de definición de sus delanteros.

El técnico pasaquinense aseguró que: "1-0 fue poquito. Perdimos muchos goles. Estamos fallando frente al marco. Debemos trabajar fuertemente en las definiciones porque en este partido pudo ser un 3-0 o incluso 4-0".

Más allá de lo negativo, el pope brasileño aseveró que este triunfo servirá como una inyección anímica para enfrentar con la cara en alto la segunda vuelta del Apertura 2018, donde su rival será el Chalatenango.

"El resultado de hoy (ayer) servirá que para los muchachos (jugadores) vayan con más confianza a la segunda vuelta. Trataremos de dar lo mejor en esta segunda vuelta y conseguir el objetivo de la clasificación".

Por otra parte, el autor de único gol, Edgar Campos, expreso que: "gracias a Dios se me dio la oportunidad de anotar. Todo el equipo está contento con este triunfo aquí en casa. No me imaginé anotar este gol, pero se lo dedico a mi hijo que está en Estados Unidos".