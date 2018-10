En Pasaquina suman dos meses sin recibir salario

El Pasaquina, pese al bache de cuatro partidos sin ganar, está en el pelotón que se perfila para clasificar a cuartos de final. Es quinto con 21 puntos, pero si viene de más a menos tiene una justificación en la parte económica, según su entrenador.

Eraldo Correia se sinceró ayer al final del juego ante Sonsonate. "No hubo buen fútbol, se vio cansancio y todos los equipos reclamamos estar compitiendo en semanas comprimidas, muchas portidos seguidos. Incluso Pasaquina ha estado entrenando irregularmente por la falta de pago, tenemos dos meses sin cobrar y ya vamos para un tercer mes. No lo habría dicho si no fuera verdad, algunos jugadores no vienen a entrenar por problemas de pasajes y es normal que a ésto les

pese en su rendimiento", dijo.

Eraldo explicó que es complicado reclamar el dinero cuando los directivos se alejan. "Casi no los miramos, no llegan al estadio, generalmente me voy de los equipos a medio camnino porque hablo. Esta vez estaba queriendo quedar callado y aguantarme pero tenemos familias, la mayoría de jugadores no viven en Pasaquina. No por esto quiero justificar este resultado, porque estamos tristes, ya que el equipo no funcionó como quería. Sabemos que la pelea es ardua y el punto no es malo del todo pero no hubo volumen y desgaste como se quiere. Pero es difícil pedir más cuando sabes que tu equipo está entrenando irregularmente y que vamos de mas a menos".

El defensor Félix Sánchez confirmó el problema que ventiló Correia.

"Hay factores que nos afectan. El clima es uno porque solo entrenamos un día en el Imbers, sabiendo que al dia siguiente juegas, acá somos visitantes. Además, lo económico está pasando factura porque hay incomodidad en el grupo porque vamos para dos meses y dependemos de las taquillas. Dentro de la cancha tenemos que dejar afuera esto porque nos jugamos el prestigio y con este espectáculo, en lugar de hacer gente la alejamos", declaró.

Sánchez agregó que esperaban que los directivos se acercaran lunes o martes. "Buscamos ese acercamiento pero nos dijeron que se acercarían a la casa club para cancelar una parte y no lo hicieron. Es lamentable ya que nosotros estamos haciendo el trabajo y nuestras familias dependen de esto".

Del resultado 0-0, Félix comentó: "Deja un sabor amargo porque dejamos una pobre imagen por el Pasaquina que se estaba hablando por su juego ante Santa Tecla pero lo importante es que no perdimos".