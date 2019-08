En Santa Tecla afirman que "pesa mucho" la ausencia de Gerson Mayén

El Santa Tecla no ha tenido el mejor inicio de torneo en el Apertura 2019. Luego de haber goleado a Chalatenango en la fecha 1, por 3-0 en Las Delicias, cayó por 2-1 ante Jocoro y Sonsonate, respectivamente, como visitante.

Fuera de casa, el panorama no ha sido favorable para el equipo verdiazul, aunque su técnico, Rodolfo Góchez, dijo que esas dos derrotas al hilo no son para volverse locos.

Este martes, previo al choque de fecha 4, ante Limeño, el timonel tecleño dijo que se ha comenzado a corregir para volver al fútbol que se gasta Santa Tecla, ese basado en el buen trato a la pelota que genera profundidad de cara al arco rival.

Pero al mismo tiempo, el timonel de los pericos cree que la ausencia de Gerson Mayén, inhabilitado para las primeras seis fechas del Apertura, ha perjudicado al colectivo tecleño, sin lugar a dudas.

"Definitivamente no da lo mismo tener a un jugador como Gerson, que no tenerlo. Él es un jugador importante, esté o no esté dentro de la convocatoria. Sabe que su liderazgo es importante. Pesa mucho que Gerson no esté, por todo lo que aporta él", señaló el entrenador.

"En el fútbol actual, acá o fuera del país, de repente, se privilegia más al jugador que corre los 90 minutos y no al que piensa en los 90 minutos. Gerson es un jugador que nos viene bien cuando está", agregó el timonel del equipo verdiazul.

Góchez dijo que solo se está esperando el momento en que se pueda tener a Mayén, que sería a partir de la séptima jornada de este certamen. Por ahora, Góchez ha puesto en sus planes a Mayén para juegos de Liga CONCACAF contra Estelí, de Nicaragua.

Seguirá siendo así para la serie de octavos de final contra San Carlos, de Costa Rica, que iniciará el próximo martes 20 de agosto, en Las Delicias

¿Y DOMÍNGUEZ?

Por otra parte, Góchez calificó como ganancia que el zaguero central Roberto Domínguez haya vuelto a jugar, tras susperar un esguince grado 1, sufrido en el juego de ida contra Panamá, el pasado 17 de julio, por la eliminatoria sub-23 de UNCAF.

"De repente pudo seguir con algunas molestias, pero hablando con él nos dijo que es normal, luego de un esguince. Eso se irá con la continuidad. De repente, ante Sonsonate, quedó un poco expuesto al venir de una pausa y tenérselas que arreglar al salir un poco más de su posición. Terminó jugando casi 70 minutos", indicó el estratega nacional.

"Estamos contentos con su regreso. Luego del partido le dije que estuviera tranquilo, que la buena noticia es que ya está de regreso", apuntó el DT del conjunto tecleño.