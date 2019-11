En Sonsonate lamentan un penalti no sancionado a Daley Mena

Rubén da Silva, técnico del Sonsonate, consideró que lo parejo del partido ante el Alianza no se vio reflejado en el marcador 3-1 en favor de los albos.

Según el estratega fue "un marcador muy abultado, no era para ese resultado. Fue un partido de situaciones de gol parejo".

La queja fue contra el arbitraje porque, según expuso, el juez Jaime Herrera, no les sancionó "un penalti claro contra Daley Mena". "Tenemos que decir las cosas como son, después se va Alvarenga (Henry) y él a 15 metros, no pita la ventaja, son cosas que van sumando".

"Decir que el Alianza hizo un gran partido, sabemos lo que hace por las bandas, nos ganó bien, fallamos goles y eso nos pasó factura a lo largo del juego", apuntó el míster.

También criticó a sus pupilos porque "después del (gol) del empate bajamos el ritmo, eso nos perjudicó, no estuvimos concentrados, y luego apareció el jugador sin marca (Ezequiel Rivas) y nos marca (el tercer gol)".

Tras 18 fechas, el Sonsonate se ubica sublíder del torneo y está a las puertas de asegurar la clasificación a la postemporada, pero Da Silva espera mejores resultados. "El objetivo desde un inicio era meternos entre los seis y todavía no lo estamos, primero debemos de asegurar eso y luego evaluar si el equipo lo hizo bien o mal".

SIGUE LA DEUDA

También reconoció que hay deuda salarial con el plantel, pero confía que el pago llegará pronto.

"Hace 10 días pagaron 15 días y ahora nos están debiendo un mes y unos días. Pero ya se comprometieron que en 15 días pagarán una quincena, después del partido ante el 11 Deportivo (próxima fecha, 20 de noviembre) prometieron pagar esos 15 días", apuntó el charrúa .

"Estamos como muchos equipos del fútbol salvadoreño, el tema es que nosotros lo hicimos público y otros equipos no lo hacen público, ese es el tema. Hay equipos con dos meses de deuda y no lo hacen público. Me gustaría que fueran a revisar y no solo al Sonsonate como esta semana, también a otros equipos", añadió.

En la recta final del certamen, confió que "podemos mejorar, los errores fueron en defensa, donde veníamos haciendo buenos juegos y buenos resultados, ahora los cometimos y lo pagamos caro ante un rival como Alianza poderoso que tiene buenos jugadores, no podemos dar esa ventaja".