En casa no deja puntos

Pasaquina corre en el torneo como corceles y lo hacen a base de goles y de triunfos. Ayer fueron los escarlata de la Universidad de El Salvador (UES) los que cayeron ante los orientales, que jugando en casa no desaprovecharon las dos oportunidades claras que tuvieron y las concretaron para ganar el partido con marcador de 2-0.La UES comenzó bien. Es más, fueron los primeros en merodear la zona y rival y probar a puerta, en procura de abrir el marcador.Ante tal panorama, los pasaquinenses se pararon bien en el terreno y comenzaron a llevar peligro a la portería defendida Rafael Ponzo. El hondureño Arlei Bennett y el paraguayo Javier Lezcano tuvieron un par cada uno, pero minutos más tarde.Pero eso no amilanó a los locales y por el contrario impulsó las llegadas al punto que Rommel Mejía se tuvo fe y con una media chilena, de espaldas al marco, la mandó al fondo para alegría de todos.“¡Eso no se ve ni en España, ni Messi las hace!”, gritó un aficionado local desde las gradas del sector norte. De hecho, el gol fue de buena factura y elevó al ánimo de los de casa, mientras que la UES no reaccionaba y obligaba al técnico visitante a mandar a la banca a calentar para los primeros cambios.Pero la pizarra no se movió más en la primera mitad, sino hasta la parte de complemento.Fue el Pasaquina quien anotó el segundo tanto de la tarde por medio de Javier Lezcano al 76', luego de aprovechar un centro de Francis Álvarez.La UES no podía ni con los pies, en tanto los locales mostraban otro perfil y lo estaban demostrando en la cancha. De hecho, todo el segundo tiempo llevó el sello de Pasaquina, mientras que la UES la reventaba y alejaba el peligro por cualquier vía, pero al final, los dirigidos por el técnico Omar Sevilla se quedaron con los puntos.