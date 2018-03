En defensa del liderato

Lee también

Alianza recibe esta noche en el estadio Cuscatlán a Municipal Limeño en el marco de la jornada seis del torneo Clausura 2017, y desea mantener su racha de victorias consecutivas en el torneo, donde ha contado cuatro hasta el momento.El partido nocturno en la capital puede servir también de marco para que los atacantes aliancistas, el nacional David Díaz y el colombiano Luis Hinestroza, puedan alcanzar el consolidado en la idea táctica del profesor Jorge “Zarco” Rodríguez, donde aún no han sido titulares habituales en la liga.“Sabemos la seguidilla de partidos que se nos ha venido (en la liga), lastimosamente no he tenido oportunidad de sumar muchos minutos de juego, la lesión que sufrí antes me ha impedido pelear mejor ese puesto en la titular pero estamos en el camino para alcanzarlo”, admitió Díaz.El jugador capitalino apenas ha sumado 96 minutos de juego, a raíz de un leve esguince que sufrió en uno de sus tobillos en un entreno hace tres semanas. Debido a este, solo ha jugado en la primera y quinta fecha de la actual liga y sigue sin demostrar el poder ofensivo que tuvo en el UES el torneo anterior.Sobre el juego de este miércoles por la noche en el Cuscatlán ante el representativo de Santa Rosa de Lima, Diaz destacó que “sabemos que Limeño no viene en su mejor momento, pero eso no implica confiarnos, la última vez nos ganó en casa y ahora esperamos que el juego sea nuestro”.Por su parte, el colombiano Luis Hinestroza ha vivido un ambiente distinto al del criollo Diaz en el torneo liguero: suma 309 minutos en cinco partidos.Sobre su lucha por ser parte del equipo titular, Hinestroza fue realista al admitir: “Tenemos un equipo competitivo, todos peleamos un puesto”.“Mi oportunidad de ser titular llegará y para eso estoy trabajando, la ansiedad por anotar, lo estoy manejando con tranquilidad, los minutos que me están brindando me están sirviendo para ponerme con la idea del profesor y siento que poco a poco lo estoy logrando”.