En el Barcelona aceptaron que dependen mucho de Messi

BARCELONA, ESPAÑA. El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, reconoció hoy que "sería ingenuo" no admitir la "Messidependencia" que padece su equipo, que el pasado domingo, en el Calderón, volvió a ganar con un tanto del astro argentino en la recta final."Sería ingenuo pensar que no dependemos del mejor jugador del mundo. Ojalá podamos depender de él mucho años", declaró en la previa del duelo liguero que el Barcelona disputará mañana ante el Sporting de Gijón, en el Camp Nou.Luis Enrique, de nuevo muy parco en palabras y esquivo con algunas preguntas que le han hecho los periodistas, no quiso valorar la enésima polémica arbitral, como si lo hizo Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid; ni tampoco habló de las palabras de apoyo de Andrés Iniesta, ni sobre sus cien partidos de Liga.De su Sporting de Gijón dijo que solo puede "desearle lo mejor" como seguidor, pero que, como profesional del fútbol, el encuentro contra el conjunto asturiano no significa, para él, más que "tres puntos".Eso sí, advirtió que el de mañana "representa un partido clave" para los intereses de su equipo: seguir mejorando en su juego y no cesar en el acoso al Real Madrid, que una jornada más se mantiene en el liderato.Luis Enrique valoró las estadísticas que señalan que los jugadores que más intervienen esta temporada en el pase ya no son los centrocampistas, sino los defensas del equipo."Hay una evolución clara en la forma en la que nos enfrentan los rivales, que buscan presionarnos más alto y no dejarnos jugar. Y quien no quiera verlo, que no lo vea", finalizó.