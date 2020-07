"En este momento no hay condiciones económicas para llevar a cabo un torneo"

Tras el ofrecimiento de $493, 000 de parte de la FESFUT a equipos de la primera división, provenientes del desembolso de FIFA, se deduce que a cada uno de los 12 planteles de ese circuito le será asignado $41,083. Esa suma, según dirigentes de la liga de privilegio es insuficiente para echar andar el torneo de Apertura 2020, en medio de la crisis sanitaria por coronavirus, que ha azotado al mundo desde inicios de este año.

Tras el brote de ese virus y el aumento de casos en los últimos días, la dirigencia de primera categoría considera que no habría motivación en los hinchas para ir al estadio a ver un partido.

En plática con EL GRÁFICO, el vicepresidente de Águila, Alejandro González, testificó que ese monto que brindará FESFUT, a nombre de FIFA, no alcanza para poder cumplir con los compromisos de pagos de planilla.

"Tenemos planillas grandes, la responsabilidad es grande. Entonces, de dónde vamos a sacar el dinero. Quedar mal con los jugadores no es lo que uno busca, sino que al contrario. Al final, creo que nadie estuvo de acuerdo. No hubo acuerdo este martes. La situación económica es bastante difícil para empezar un torneo con esa cifra (la ofrecida por FESFUT). Creería que con otros patrocinios se puede conseguir un poco más", dijo el dirigente del plantel emplumado en plática con EL GRÁFICO.

González dijo que el acuerdo entre la liga es iniciar el Apertura 2020 el 5 de septiembre, pero hizo hincapié que eso será así solo si la parte económica se resuelve de manera favorable. "Hoy por hoy, lo que no hay son las condiciones económicas para poder llevar a cabo un torneo de la manera en que se debe hacer. Creo que con otros patrocinios se puede conseguir un poco más. Es mentira que podamos comenzar así. Solo la planilla de Águila es de $70,000 mensual", dijo el dirigente del equipo migueleño a este medio.

Por su parte, el presidente de la primera división, Samuel Gálvez, también entiende que con el monto que piensa facilitar la FESFUT a la primera división sería complicado poder llevar a cabo el Apertura 2020. "Acá, la situación no mejora, por lo que consideramos que es mejor no meter aficionados a un estadio. A la gente que le gusta el fútbol no va a ir por miedo (al virus). Partiendo de que a los estadios no va a llegar público, los equipos consideran que no alcanza. Vas a pagar planilla por tres meses y medio. De dónde vas a sacar ese dinero. Por lo tanto, muchos presidentes consideran que esa cantidad no les parece", apuntó el titular de la categoría de honor.

Para Gálvez debe ser en la próxima reunión cuando se debe tomar una decisión en cuanto a si habrá torneo de Apertura 2020. Ese encuentro de presidentes de primera estaría programado para la próxima semana.

"Vamos a ver qué pasa. Por lo que vi en la última reunión es muy difícil que haya torneo. Hay equipos que tienen planillas altas y si hacés número, ese dinero (que dará FESFUT) no les alcanza. Yo entiendo. Entonces, al final tenemos que tomar una decisión en cuanto a si vamos a o no vamos. Con lo de la FESFUT no alcanza. Hay que considerar esa parte. Hay que ajustarse al dinero que pueda haber. Si llena las expectativas, va a haber fútbol. De lo contrario, va a ser muy difícil. En estas condiciones de pandemia. la gente no va a llegar al estadio", dijo el presidente de la liga de privilegio a EL GRÁFICO.